Si Alfredo Cornejo fue aliado de Néstor Kirchner ¿por qué no de Javier Milei?

No le resulta tan sencillo porque más amigo (y funcionario) de Milei es Omar Demarchi, enfrentado a Cornejo en la interna provincial. Pero Cornejo necesita una boleta electoral única con el 'mileísmo' para no perder. La UCR nacional hace tiempo que no le interesa a Cornejo porque no lo consideró presidenciable. Así él vive el presente enfrascado en defender el terruño.