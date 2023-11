Luego mencionó que, de ser electo Presidente, "el refuerzo en enero y febrero seguirá". y reiteró que, de ganar el balotaje, a partir del 20 de noviembre trabajará para que los jubilados obtengan un refuerzo para los meses de enero y febrero por "135.000 más un bono de 65 y un bono de 70".

A todo esto dirigió un mensaje, no solo a quienes tenía adelante, sino la sociedad toda.

"Yo sé que la inflación les generó problemas y el año que viene la vamos a bajar. Yo sé también que es importante que sigamos reforzando el sistema jubilatorio, sigamos mejorando el ingreso de nuestros jubilados. Y ese es el camino que nosotros queremos plantear para los próximos cuatro años", concretó.

En otro tramo de la charla el tigrense volvió sobre las AFJP e insistió:

"Una sociedad tiene momentos en los que algunos trabajan y también apoyan a los que trabajaron toda la vida y les llegó el momento de descansar. Cuando plantean el sistema de AFJP, lo que plantean es que cada uno se las arregle como pueda individualmente".

En esa línea sumó

Para que tengamos conciencia de qué significa ese sistema y qué significa para la vida del jubilado, entonces es muy importante que charlemos con cada uno de nuestros abuelos y nuestras abuelas amigas, que charlemos también con nuestros nietos y les expliquemos que defender un sistema de jubilación del Estado financiado por los impuestos que pagan aquellos que están trabajando en el momento en que el jubilado se retira es lo que se llama un pacto intergeneracional

"Funciona ni más ni menos con que las generaciones que trabajan sostengan a las generaciones que se retiran del mercado de trabajo, y así funcionan las sociedades y eso no se puede quebrar en la idea de sálvese quien pueda". Detalló

Pidió que pregunten a la competencia

"La verdad es que creo que en estos días es muy importante que a los otros que compiten con nosotros le pregunten qué van a hacer con el tema de las jubilaciones si es verdad que van a poner el sistema de AFJP, si es verdad que van a cortar los subsidios porque eso representaría en el mes de enero $81.000 menos para cada jubilado"

"No alcanza solamente con pararse y decir hay que pasar la motosierra si después la motosierra la terminan pasando en la cabeza de los jubilados, que son los que como no tienen sindicatos, como no tienen una organización que marque presencia fuerte en la calle terminan siendo las primeras víctimas del programa de ajuste". Enfatizó el ministro de Economía

En otro tramo de la charla dijo:

"Desde Echeverría para todos los jubilados del país va mi compromiso con un sistema jubilatorio más fuerte, jubilaciones, que pesen más en el poder de compra, que les permita vivir mejor y sobre todas las cosas seguir protegiendo a esas mujeres y a esos hombres que víctimas de empresarios inescrupulosos que no les hicieron los aportes, muchas veces se quedaron sin el derecho a la jubilación".

Finalmente reflexionó

Ojalá que el 19, Dios y los argentinos nos den la posibilidad de seguir trabajando en un camino de cambio para mejor, cambiar fortalecer el sistema jubilatorio, cambiar para bajar la inflación, cambiar para seguir generando trabajo en la argentina, cambiar para defender nuestra democracia nacional, cambiar para protegernos como sociedad, y es un poco el trabajo que tenemos que hacer los que tenemos la responsabilidad de liderar.

