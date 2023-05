"Un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de esa certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria si el gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error. Nosotros estamos para decirle a la gente cómo va a ser el mañana y no para llenarlos de preguntas al que ya tiene mil preguntas el día a día de su vida", había dicho Massa ayer en la conferencia.

massa-kicillof-gasoducto-am.jpg Massa y Kicillof en el acto de inauguración del Gasoducto América (foto: NA).

Kicillof, contra la Corte

A diferencia de Massa, Axel Kicillof dedicó una parte de su discurso a criticar a los jueces de la Corte Suprema. "Hablo en momentos complicados porque ayer vimos de nuevo cómo cuatro jueces, más precisamente tres, pisoteaban el federalismo de la Argentina. No hay precedentes de que cuatro días antes de una elección se anule la elección sin motivos de tiempos. No sé si por ineptitud o maldad, pero no es ni democrático, ni republicano, ni está en las leyes ni tiene sentido", destacó.

Además, generalizó la crítica al Poder Judicial y lanzó: "Venimos de una época donde ese partido judicial se negó a investigar los vínculos financieros, las conexiones políticas que tuvieron que ver con el atentado a Cristina Kirchner".

"Creen que pueden hacer cualquier cosa y que cuatro tipos que no fueron elegidos por el pueblo pueden llevarse puesto un proceso electoral", sentenció el gobernador bonaerense.

Y cerró con una advertencia:"Les decimos desde América que no pasarán cuando quieran avasallar nuestra autonomía, nuestro federalismo y nuestras instituciones. Cuando quieran proscribir a Cristina como han hecho en otras provincias tratando de decidir por sobre los organismos constitucionales y las propias constituciones".

