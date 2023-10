image.png Bullrich acompañada en su cierre de campaña en Venado Tuerto.

En ese contexto afirmó que "Santa Fe va a estar mucho mejor si estamos alineados" y, en base a eso, expresó: "Con Pullaro estamos alineados. Santa Fe no va a tener que tocar ninguna puerta, no va a tener que ir a la Capital, no va a tener que ir a la Rosada. Nosotros vamos a estar en permanente contacto para trabajar en conjunto todos los problemas que Santa Fe tiene que resolver".