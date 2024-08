Santa Fe pondría impuestos y un "escáner" al blanqueo de Milei

El blanqueo de capitales está vigente desde mediados de julio hasta el 30 de septiembre. Las personas que regularicen hasta US$ 100.000 no pagarán impuestos, tampoco quienes ingresen montos mayores y los dejen dentro del sistema financiero hasta fines de 2025 o lo inviertan en destinos autorizados. Para los casos no exentos, se estableció un escalonamiento de las alícuotas, que van del 5% al 15%.