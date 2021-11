Santa Fe: Jefe comunal del FDT paga por la foto del voto

“El pueblo me conoce muy bien. Nunca he pagado un voto”, remarcó el jefe comunal del Frente de Todos, quien volvió a insistir sobre la persona que lo grabó y afirmó que “vive en un barrio pesado” por lo que tenía que “tener muchos recaudos”: “Me martiriza pidiendo cosas y uno ya no tiene más ganas”.

Por último, afirmó en Radio Rivadavia: “Juro por mis hijos que no compro votos. Conozco el prontuario que tiene esa persona y es una forma de sacármelo de encima, y pensé `tengo que sacarme de arriba a esa gente que sólo sirve para manguear´”.

El jefe comunal de la localidad de Santa Fe volvió a realizar un posteo en su página de Facebook donde se vuelve a defender y asegura: “Mi único error fue atender a una mala persona que integra una lista opositora. Todos me conocen, quien necesitó de Caudana siempre estuvo”.

“Reconozco que me equivoqué. No estaba en un buen momento por mi problema de salud y este personaje me volvía loco a cualquier hora de la noche, hasta intenté denunciarlo”, detalló el funcionario público a la hora de justificar el audio viralizado.

“A veces pienso ‘para qué reniego gratis’, pero mi voluntad y mi vocación de servicio superan las ingratitudes de esta función”, agregó el político de Santa Fe.

Y concluyó: “Dos años de Omar Perotti, miren las obras que acreditamos y faltan dos años más. No perdamos una oportunidad histórica de ser el pueblo soñado por todos nosotros y sepan disculpar un mal día de este presidente (comunal) que no para de gestionar”.