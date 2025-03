Rosario: El engaño de Pablo Javkin responsabilizó al peronismo de la violencia narco

Al no ir en profundidad, el intendente evitó mencionar sobre los asesinatos ocurridos en el inicio de este año que volvieron a dar un salto en comparación a los últimos meses de 2024. Tal fue así que se escudó remarcando el incremento de patrulleros, la presencia de fuerzas federales y la coordinación las fuerzas locales como factores clave para calmar el territorio.

Lo que sí reconoció es que la crisis de seguridad aún no está resuelta, por lo que el mensaje fue claro: "la lucha contra el narcotráfico no se detendrá; acá no se rinde nadie, acá no perdió nadie. No tengan dudas, en Rosario vamos a ganar los buenos", manifestó.

Balance, producción y crecimiento

Posteriormente, Javkin presentó un balance de sus últimos cuatro años en la intendencia con números concretos que reflejan el crecimiento económico y productivo de la ciudad. En ese sentido, enfatizó la recuperación del sector industrial y comercial, la expansión de la economía del conocimiento y el impacto del turismo en la reactivación local. "Estamos mejor", reiteró.

La ocupación comercial en Rosario alcanzó el 90%, es decir, la más alta en ocho años, mientras que el sector de la construcción sumó más de 1.800.000 nuevos metros cuadrados en obra privada. Asimismo, el sistema simplificado de habilitaciones permitió la apertura de 48.700 locales.

Por su parte, el turismo también repuntó y se consolidó como motor de la economía local. Luego de meses oscuros, opacados por la violencia, la facturación del sector creció un 39% entre abril y diciembre de 2024; la ocupación hotelera se duplicó y el último fin de semana largo de Carnaval generó un impacto económico de más de 3.187 millones de pesos.

image.png Los asesinatos a sangre fría durante el comienzo de 2024 fueron determinantes para marcar un antes y después en la ciudad.

El deporte también ocupó un lugar dentro del discurso del intendente, subrayando que Rosario será sede de los Juegos Jadar en 2025 y los Odesur en 2026, lo que impulsará una fuerte inversión en infraestructura deportiva.

"Vamos a concretar la promesa que le hicimos a esta ciudad: tener la mejor infraestructura deportiva del país y vamos terminar de convertir a Rosario en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo más importante de la Argentina. Porque si hay una ciudad que lo merece, por su historia olímpica y por la fuerza de sus clubes, es la nuestra", señaló.

Seguridad: Rosario, la más monitoreada

En otro tramo de su alocución, Javkin volvió al principal problema de la ciudad: la inseguridad. "Diez obras del Plan 300 tienen el objetivo de sumar equipamiento para cuidar a los rosarinos", expresó entre las que detalló las nuevas estaciones policiales y también valoró la ampliación de tres complejos penitenciarios.

"Lo que pedimos durante años, al fin se está haciendo: infraestructura en las cárceles y los delincuentes de alto perfil aislados", celebró. En sintonía, amplió lo realizado desde sus inicios en el mandato: "En cuatro años triplicamos la cantidad de cámaras municipales en la ciudad. Sumamos 755 nuevas cámaras, distribuidas en las zonas que más lo necesitaban, llegando al total de 1.750. Le sumamos reconocimiento por IA e identificación de vehículos y las pusimos a disposición del Ministerio de Seguridad y de la Justicia".

Tal lo anticipó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el objetivo de este año es obtener 5000 cámaras "que nos van a convertir en la ciudad más monitoreada del país", adhirió el mandatario.

Dentro de ese marco, el intendente dedicó un apartado para recaer en los años desamparo en materia de seguridad y la inacción de gobiernos anteriores. "Cada marzo venía acá y tenía que usar este discurso para recordarle al gobierno provincial y nacional que estaban matando a nuestros vecinos", subrayó.

Tras haberlo aclarado al principio, Javkin sostuvo que aún no hay nada resuelto. "Sé que las bandas resisten", indicó aunque festejó que "se terminó la joda en la cárcel" y rápidamente abrió el abanico político: "Durante años, los relativistas de la moral se enojaban cuando hablábamos de buenos y malos. Vengo a decirles que sí. De un lado, estamos los que respetamos la ley, del otro los que la violan y los que los defienden".

Por ende, valoró el esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad, el gobierno provincial y nacional agradeciendo de lleno a Pullaro, el ministro, Pablo Cococcioni y la ministra, Patricia Bullrich. "Todos estamos demostrando que sí se podía", expuso.

image.png Fuerte respaldo de Javkin hacia Bullrich y Pullaro.

Allí consiguió sacar provecho para exhibir el descenso de muerte en 2024. "Una baja de los homicidios de casi el 70%, una reducción del 72% de muertes con armas de fuego, la tasa de homicidios más baja en los últimos 10 años", especificó y destacó los resultados de las Intervenciones Barriales Focalizadas y el Programa de Reducción de Violencias.

"Lo que hacemos es trabajar de manera conjunta con todos los equipos de Municipio y Provincia, para intervenir en zonas críticas y mejorar las condiciones de vida en esos barrios, acompañando a las víctimas de violencia y sus familias desde una contención cercana. La violencia bajó un 80% en los barrios Stella Maris y La Bombacha", contó y cerró: "Ese es el sentido que tiene para nosotros un programa de reducción de violencia. Por eso urbanizamos, por eso hacemos obras. Y así nos van a encontrar siempre, haciendo".

Juan Monteverde salió al cruce

A partir de las declaraciones, Juan Monteverde, candidato a concejal y convencional constituyente por Ciudad Futura, salió al cruce contradiciendo todo lo dicho por Javkin. Sobre ello, explicó que "la gente espera otra cosa de un intendente" argumentando que los problemas básicos de la ciudad, como la recolección de basura y la iluminación, no están siendo resueltos adecuadamente.

En diálogo con el medio local, Cadena3, Monteverde sentenció que la estrategia del mandatario se trata de "inventar una oposición que no existe". En tanto, determinó que "los problemas de la vida cotidiana de las personas siguen siendo grave" y no dudó en retrucarle que su partido ha estado dispuesto a colaborar con el Gobierno en situaciones de crisis.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juanmonteverde/status/1897716976098717698&partner=&hide_thread=false En @RTSmedios sobre el discurso de Javkin en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo pic.twitter.com/boim2tOYUD — Juan Monteverde (@juanmonteverde) March 6, 2025

