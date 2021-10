Rinoscopia obligatoria para los nuevos policías

Walter Ghione.jpg Doble rinoscopia obligatoria, una propuesta del diputado y pastor Walter Ghione.

Walter Ghione aclaró en Radiópolis Weekend (Radio 2):

Con esto estamos lejos de estigmatizar, lo que pretendemos es detectar esa adicción en futuros agentes para prevenir conductas que los alejen del buen desempeño que requiere ser policía. Independientemente de la privacidad de cada uno, existe un bien social mayor que es la responsabilidad que asume un policía que tiene entre sus competencias también el combate del delito.

Pastor evangélico, dijo que consecuencia de su actividad social y espiritual, trabaja con “muchos chicos en situación de consumo problemático. A veces, cuando uno sabe que están por ser policías, uno se sorprende porque ¿qué tipo de agentes se están formando en una situación de consumo de drogas?”.

Luego él agregó:

Me consta de aspirantes y también de muchos policías que están en esta situación. Tenemos que llegar a este tipo de legislación porque hay momentos donde las situaciones te desbordan y hoy en día creo que esta situación ha desbordado de una manera terrible.

Ghione ejemplificó con una situación que vivieron con un agente de la policía que se recibió con una carpeta intachable y sin prontuarios.

“Un día recayó en esta situación de adicción y comenzó a destruirse a sí mismo y luego a su familia. Tomó la decisión de no ir a trabajar porque no podía ni estaba en condiciones y la única salida que tuvo, cuando reconoció su situación, fue que lo exoneren de la fuerza. No hubo ninguna instancia de ayuda o acompañamiento”, relató.

La medicina

La nasoscopia consiste en la visualización del interior de las fosas nasales con la ayuda de un rinoscopio o de un especulo, un espejo frontal y una fuente de luz.

Examen físico 2: Rinoscopía anterior

El rinoscopio es un instrumento de diagnóstico muy utilizado en la Otorrinolaringología que permite separar el ala nasal (narina) del tabique nasal aumentando así el campo de visión en el interior de la fosa nasal.

En función de la técnica utilizada, la rinoscopia se puede clasificar en:

Rinoscopia anterior: consiste en la visualización de los elementos que forman la porción anterior de la fosa nasal (mucosa, vestíbulo nasal, cornete inferior y en ocasiones medio, techo de las fosas nasales y coanas). Para su realización se utiliza un rinoscopio y una fuente de luz externa.

Rinoscopia posterior: consiste en la visualización de los elementos que forman la porción posterior de las fosas nasales (cornete superior, cornete medio, cola del cornete inferior y vómer). Para su realización se utiliza espéculo, un espejo frontal y una fuente de luz externa.

La rinoscopia es indolora para el paciente y ofrece información muy útil para el médico pues permite

identificar posibles causas de síntomas como ronquido, sangrado nasal, dificultad para el paso del aire e infecciones nasales, orofaríngeas u otológicas de repetición; entre otros muchos;

detectar y/o diagnosticar procesos de tipo inflamatorio, infeccioso y/o tumoral que afecten al interior de la fosa nasal como la rinitis, la hipertrofia de cornetes, la hipertrofia de adenoides, o la presencia de pólipos, entre otros muchos procesos;

identificar y extraer cuerpos extraños localizados en fosa nasal.

Rechazo de la Gobernación

Retrucó el subsecretario de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Andrés Rolandeli:

“Hoy en día existe una normativa, que es la ley N°27.737, que en su artículo 11 contempla la posibilidad de que 'si un funcionario policial o público' está vinculado con la venta o consumo de estupefacientes, puede ser penado por ley. Además, en nuestra reglamentación interna tenemos una serie de instancias que nos permiten abordar el consumo problemático”.

En la misma Radio 2, Rolandeli dijo, con respecto a la rinoscopia en particular, que “puede considerarse una estigmatización de una patología que puede ser tratada”.

“Ya hay un esquema normativo que permite abordar esta situación. Meter un proyecto más, resulta discutible”, concluyó.

Por cierto que esto no tiene fundamento. Por ejemplo, Rolandeli debería comenzar por explicar cuál es el tratamiento para adictos que tiene en curso la Provincia de Santa Fe, cuáles son los centros de tratamiento y cuál es el tipo de terapia en ejecución.

O si es cierto que todos los esfuerzos son privados, con eje en la actividad al respecto precisamente de grupos evangélicos.