Ricardo López Murphy: "La mayoría en el Congreso Nacional estaba disponible"

"Yo no soy anarco capitalista, soy un liberal clásico. Yo no creo que el Estado sea una máquina criminal. Creo que debe ser limitado y que no tenga sobre carga sobre el sector privado. No hay sustituto del Estado para proveer la defensa, para tener una justicia independiente y para asegurar que no exista la violencia en las sociedades. Hay que promover la movilidad social y la igualdad ante la ley" agregó López Murphy en diálogo con Joaquín Morales Solá.