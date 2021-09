Reunión de gobernadores peronistas cuando se va La Cámpora

En cambio sí presentaron su renuncia los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Martín Soria (Justicia), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Jorge Ferraresi (Vivienda y Hábitat), y los directores generales Luana Volnovich (PAMI), Fernanda Raverta (ANSeS) y Paula Español (Comercio Interior).

Más tarde se sumaron Pablo Ceriani (Argentinas Argentinas) y Juan Cabandié (Ministerio de Medio Ambiente).

Según el canal K C5N, que 24 horas insistió con la necesidad de reorganizar el gabinete, también presentaron su renuncia en forma verbal, no escrita (¿?) los ministros albertistas Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social), ambos representantes de los intendentes de la 1ra. Sección Electoral bonaerense.

Los gobernadores no han sido consultados aún pero esto no quiere decir que no tengan tanto opinión como voz en la crisis que atraviesa el Gobierno del Frente de Todos. Los gobernadores han estado consultando a Sergio Massa acerca de los sucesos.

Los gobernadores enfrentan una derrota en 17 distritos electorales, y una cantidad de quejas hacia los desplantes de la Agrupación La Cámpora en sus territorios. Y también malestar por la imagen negativa del presidente Alberto Fernández en las provincias que gestionan.

Los gobernadores consideran que en varios de sus provincias es posible revertir en noviembre la derrota de septiembre pero reclaman cambios importantes no sólo en la conducción de la campaña sino en la política que implementa el Ejecutivo nacional.

La renuncia del gabinete nacional -una opinión de Urgente24 apenas se conoció la derrota del FdT- fue aconsejada por varios gobernadores pero no ocurrió, hasta que Cristina Fernández de Kirchner decidió iniciar la presión desde el Instituto Patria con la presentación de las renuncias en el gabinete de Axel Kicillof. La ausencia de reacción de Alberto Fernández provocó el acontecimiento siguiente.