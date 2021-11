Reelección de intendentes: Las grietas dentro de la grieta

Sergio Massa hizo saber en distintas reuniones que mantiene su postura. Y ahora sus espadas legislativas salen a refrendarlo.

"Nosotros (el Frente Renovador) fuimos los artífices de la Ley. Rubén Eslaiman fue el autor, yo fui el miembro informante en el Senado, no vamos a borrar con el codo lo que acabamos de escribir hace muy poco tiempo", le dijo el diputado provincial Jorge D’Onofrio.

El legislador bonaerense fue más allá: cree que no habrá una "solución legislativa" al obstáculo planteado por los intendentes del PJ.

"Creo que la mayoría de los legisladores no están hoy, no sólo para acompañarlo, sino ni siquiera para discutirlo. La gente va a condenar que los legisladores se pongan a discutir la modificación de una ley que es para resolver los problemas de la política, de un partido y del otro. No están dadas las condiciones para discutir una cosa así", afirmó en diálogo con el portal LetraP.

D'Onofrio, que termina su mandato en diciembre, ratifica que la postura de Massa es en contra de la modificación (“yo no me voy a quemar la corbata, esto fue un reclamo de la sociedad y no vamos a modificarlo por una coyuntura”, lo cita) y desafía: "quien se sienta agraviado por la ley que vaya a la justicia a reclamar o que presente el proyecto y cuente las manos. Creo que ni siquiera hay plafón para discutir el proyecto".

Jorge DOnofrio. Jorge D'Onofrio. El legislador massista ratifica la postura del FR contra la reelección de los intendentes bonaerenses.

En la oposición, en tanto, hay posiciones divergentes. En el PRO y la Coalición Cívica lo rechazan de plano, allí se emparentan con el massismo. Cerca de María Eugenia Vidal afirman que no acompañarán ninguna modificación.

En cambio, el sector que podría darle aval es el de la UCR, que es la que pone la mayor cantidad de intendentes en juego en 2023.

Los intendentes radicales se reunieron días atrás en un Foro y allí -según trascendió- la postura mayoritaria -más no unánime- fue la de defender el fin de las reelecciones indefinidas pero tomar como primer mandato el período 2019-2023, lo que les garantizaría la posibilidad de un nuevo mandato consecutivo.

Sin embargo, aquí también aparece un obstáculo: Facundo Manes. Danya Tavela y otros referentes ligados a la nueva estrella del radicalismo manifestaron su oposición a la modificación de la ley.

La diputada nacional electa pidió no dar “ni un paso atrás” y consideró que quienes “paradójicamente están pidiendo la derogación de la norma son los distritos con los peores índices de desarrollo humano”.

El proyecto abre grietas incluso dentro de los mismos espacios.