Primero, por conocer cada uno de los mostradores, tanto en Nación como en provincia, porque lo gestionamos permanentemente. La otra ventaja es tener una foto muy actualizada de la realidad del territorio. Entonces, es un plus para un ministro, en su cursus honorum, haber pasado por un municipio

Para Menéndez, que a Néstor Kirchner le haya ido "tan bien" en su gobierno se debió a que tenía ese expertise, de haber sido intendente de Río Gallegos, en Santa Cruz.

Menendez-alberto.jpg Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, junto a Alberto Fernández. Foto: NA.

Re-reelección

Menéndez fue contactado para dar su opinión sobre el proyecto para habilitar a los intendentes que transitan su 2do mandato a una reelección.

El jefe comunal aclaró que lo que está en discusión es la posibilidad de un 3er mandato consecutivo y no la reelección indefinida.

De hecho, se mostró en contra de esto último:

"Estar demasiado tiempo en un lugar, no me da ganas. Cuando se toma este trabajo en serio lo pagás, con el cuerpo, con la salud. Son muchas horas. Es el 1er mostrador del Estado. Son 24 horas de ser intendente". Y agregó:

Si me preguntás si reelegiría indefinidamente, la verdad que no. Me decís, un 3er mandato, si lo necesita el esquema general de la provincia, de la Nación, por se quien más tuviera posibilidades de reunir voluntades, lo haría. Pero no me parece natural estar tantos años al frente de un municipio

"Nosotros preparamos el trasvasamiento generacional desde el 1er día. No vamos a tener ese problema. Podría irme a fin de año, dentro de 2 años, que no habría problema", dijo.

PASO en el FdT

Consultado sobre la convocatoria a una PASO en el oficialismo para definir todos los cargos, Menéndez se definió "absolutamente de acuerdo" al respecto.

Cuando le preguntaron quién era su candidato a Presidente en una instancia como esa respondió: "Alberto Fernández".

"Es nuestro Presidente, y normalmente la inmensa mayoría de los presidente conllevan procesos de 8 años. Se dio el caso de Néstor, pero se dio un trasvasamiento con Cristina, que estaba claro que era el mismo proyecto", dijo.

También respondió afirmativamente cuando le preguntaron si su candidato a gobernador es Axel Kicillof. "Por ahora, es nuestro gobernador. Hasta ahora, nadie ha manifestado otra cosa".