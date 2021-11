Torrés habló también con la Agencia Paco Urondo, que se propuso visibilizar esta problemática del Frente de Todos que el Gobierno se empecina en desconocer bajo el disfraz del "empate".

El intendente de Laprida dijo que compartía la visión de Durañona en cuanto a la falta de una "narrativa" , lo que dificulta "entrarle a sectores de la población del interior bonaerense".

"En una reunión con compañeros analizábamos la elección, donde ganamos a concejal y perdimos por un puñado de votos en Nación. Y vemos lo mismo, que tenemos un problema de discurso para interpelar a esa cosmovisión de mucha gente de nuestra comunidad", dijo Torres.

Consultado sobre si no había un discurso para el interior, Torres opinó que en la actualidad quedó desactualizado el discurso "del primer peronismo" que ya no contiene a todas las variantes de su "sujeto histórico": el trabajador.

Ahora, esa categoría se ha ampliado y es muy heterogénea. No te alcanza con un único discurso. Por decir algo, qué tiene que ver un trabajador industrial, un monotributista, un peón rural, un empleado de comercio o un desempleado que recibe alguna contención estatal. En nuestras zonas, se agrega además una cosmovisión más propia de la ruralidad. Entonces, tenés una distancia importante entre el discurso del peronismo nacional y el sentir de las clases medias locales. También, hay mucha ideologización, de ambos lados

Torres también apuntó a uno de los reclamos de los intendentes, luego de señalar que "el diagnóstico es compartido y muy extendido en la dirigencia del interior": que no sean excluidos de la mesa de decisiones, que hoy sólo se reduce a los principales conglomerados urbanos. Durañona lo había pedido en otra entrevista. “Tenemos que demostrar democracia interna. Tenemos que salir de esa lógica de poner con el dedo y hay que incorporar en nuestra agenda un proyecto que enamore a todas las comunidades”, dijo.

Torres coincide y ve en la ampliación de esa mesa una solución para esa disociación entre el peronismo y el interior:

Necesitamos un proceso de discusión diferentes, que incluyan todas las voces, de los distintos territorios, más poblados o menos. En Buenos Aires tenemos 135 municipios con realidades distintas, que el peronismo debería poder sintetizar. Como todos los problemas de la democracia se resuelven con más democracia

"Esto no solo responsabilidad de quienes conducen a nivel nacional o provincial, también lo es de nosotros, que somos dirigentes del interior, que no logramos generar las articulaciones a un nivel más amplio. Es una responsabilidad compartida. En mi caso, poner el foco en la gestión no me permite participar de algunos debates o proponer otros. Los intendentes estamos presos del día a día, muchas veces. Por eso esa convocatoria debería incluir no solo a la dirigencia, sino a otros actores de nuestra comunidad", concluyó.