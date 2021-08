Privilegios: Aceptan X, "chicle", pero no mi apellido

Ayer incluso, el hijo de Alberto Fernández festejaba en las redes tener su nuevo DNI no binario, en el cual no sólo identifica su sexualidad con una 'X' sino que, además, cambió su nombre por un diminutivo del que tenía hasta hoy: ahora se llama Tani Fernández Luchetti.

El hijo del Presidente había anticipado en julio que iba a solicitar el cambio de DNI, luego de que el Gobierno de su padre oficializara la incorporación de la opción no binario en el DNI y el Pasaporte... Diseñado a la medida del hijo de Alberto Fernández.

Fue entonces cuando anunció que iniciaría el cambio a DNI no binario. "No me considero hombre, me considero persona no binaria", había dicho 'Dyhzy' en un vivo de 'Instagram'.

estanislao_fernandez.jpg El hijo de Alberto Fernández festejó ayer su nuevo DNI no binario.

El festejo se vio más tarde empañado por la aparición de la foto que confirmaría que en plena cuarentena al menos 13 personas festejaron en Olivos el cumpleaños de Fabiola Yáñez, donde los barbijos, el distanciamiento y el alcohol en gel no fueron los protagonistas.

Pero para quién no pasó desapercibido el nuevo DNI no binario de 'Tani', fue para una mamá a la que no le permitían ponerle su apellido a su hijo.

Se trata de un caso ocurrido en Bariloche, donde un matrimonio había tomado la decisión de que su bebé llevara ambos apellidos en el documento. Pero la ley (26618) respectiva tiene un gris en su redacción.

La progenitora, mientras escuchaba el festejo del hijo de Alberto Fernández, consideró: "no respetan mi identidad".

Todo comenzó el miércoles cuando los padres del recién nacido, de apellido Flores y Rodríguez Alves fueron a la sede del registro Civil de Bariloche con toda la alegría del momento a inscribir a su hijo, pero se llevaron una desilusión cuando el funcionario actuante les informó que no le podía poner al bebé mas de dos apellidos, en este caso si aceptaron Flores "el de mi esposo, pero sólo el Rodríguez del mio con lo cual me sentí totalmente discriminada, porque mi apellido es compuesto, no es el de mi madre, mi mamá se apellida Fernández".

"Mi apellido es compuesto, soy Rodríguez Alves", dijo y agregó que "era el apellido de mi bisabuelo, de mi abuelo, es el de mi padre y quiero que también lo lleve mi hijo como corresponde".

Consultada sobre la nuevas disposiciones que rigen las inscripciones dijo que "es algo que no entiendo, ahora salió la disposición No Binario y en el documento se podrá colocar una X, pero a mi no me permitieron que mi hijo lleve mi apellido, sólo porque es compuesto, es evidente que voy a tener que recurrir a la Justicia".

Contó asimismo que "con mi esposo en el momento nos sentimos muy mal y decidimos ponerle sólo Flores, pero seguramente recurriremos alguna acción judicial para lograr que mi hijo lleve nuestros apellidos, porque me cuesta mucho aceptar que no reconozcan mi identidad, con mis identificaciones completas".

Luego, Rodríguez Alves posteo en 'Facebook': "a tu hijo lo podes anotar con un nombre como "chicle" si querés, pero no podés ponerle doble apellido si uno es compuesto. 'Le ponemos el del padre y el tuyo solo el Rodríguez mami' (respuesta en el Registro Civil).

- Disculpa, mi apellido es Rodríguez Alves, compuesto. No soy Rodríguez, no me reconozco sin el Alves seguido... ¿no es mi derecho? ¿No es mi identidad?, obvio que rompo las bolas soy yo, pero creo que era mi derecho", y aclaró nuevamente: "el apellido de mi mamá es Fernández".

Qué dice la ley Ley 28618

Artículo 4º: Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre, o el materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años.