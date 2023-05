Preparativos para semana clave del PRO en CABA

HRL

Si bien Bullrich insiste en que las encuestas la presentan liderando las preferencias de los electores del PRO, Rodríguez Larreta afirma que cuenta con números que afirman lo contrario, que Bullrich tuvo su incremento a fines de 2022 y no pudo mantenerlo.

Falta bastante tiempo aún para las PASO previstas para agosto, considerando los tiempos argentinos, que van segundo a segundo.

Mientras Bullrich se enfoca en el PRO, Rodríguez Larreta trabaja más un concepto de Juntos por el Cambio, o eventualmente un 'frente de frentes'.

Para Rodríguez Larreta, Bullrich no consigue trascender el PRO, repitiendo el esquema de Mauricio Macri, que es inconveniente a la hora de gobernar, y fue el motivo del fracaso del ex Presidente. Para Rodríguez Larreta, Bullrich no consigue trascender el PRO, repitiendo el esquema de Mauricio Macri, que es inconveniente a la hora de gobernar, y fue el motivo del fracaso del ex Presidente.

Rodríguez Larreta ha retomado el diálogo con el gobernador presidenciable de Córdoba, Juan Schiaretti, precisamente quien elucubra el 'frente de frentes'.

Schiaretti resultaría una herramienta decisiva en la primaria de JxC en Córdoba, donde el candidato a gobernador oficialista, Martín Llaryora, mantiene una cómoda ventaja sobre el que respalda Bullrich, Luis Juez.

Los números más recientes en Córdoba ratifican una distancia de 15 puntos promedio, que dan por terminada, casi casi, el intento electoral que tiene el nombre de JxC pero no apoya todo JxC ya que Luis Juez es un personaje bastante resistido en algunos sectores.

Luego, Rodríguez Larreta utiliza mucho tiempo en consolidar sus acuerdos con la UCR, y se insiste en que puede ocurrir su binomio presidencial con el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de los radicales, Gerardo Morales.

Sin duda que el acuerdo con la UCR resultaría un diferencial definitivo en la interna de JxC, en un enfoque diferente al de Bullrich / Mauricio Macri, quienes siempre 'leyeron' la coalición desde los intreses del PRO.

La Matanza

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en el festejo patrio del jueves 25/05 en el partido bonaerense de La Matanza, invitado por el referente de CC-ARI, Héctor Flores, apodado 'Toty', y la diputada bonaerense por la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin.

larreta en la matanza2.jpg Horacio Rodríguez Larreta en La Matanza.

“Hace 40 años que gobiernan los mismos y no hay calles, no hay cloacas, los vecinos viven con miedo”, expresó Rodriguez Larreta en la Cooperativa La Juanita, en Gregorio de Laferrere, donde compartió un locro patrio junto a Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional por CABA.

No obstante, mientras crece el diálogo subterráneo, las novedades concretas vendrán por CABA.

------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El último Tedeum del Cardenal y un nombre bajo 7 llaves

Recesión en Alemania: Combo letal de inflación-dependencia

Alberto Fernández: "Todos en la Plaza" (pero él, a la costa...)

Vaca Muerta: Tras 17 años, nuestro petróleo llegó a Chile