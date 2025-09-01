Violencia política: Lo confundieron con un libertario y le fracturaron la mandíbula

El joven fue trasladado de urgencia primero al hospital municipal y luego derivado a un centro de alta complejidad en Vicente López. Los médicos confirmaron múltiples fracturas maxilofaciales y un compromiso ocular que requiere cirugía. “Hoy sigo esperando la operación, con riesgo en la visión. Todo esto me pasó por querer trabajar y ganarme la vida de manera honesta”, lamentó la víctima en un video publicado en redes sociales.

Reclamo de justicia y rechazo a la violencia

El caso generó fuerte conmoción en Baradero, tanto por la brutalidad de la agresión como por el trasfondo político que la rodea. Hidalgo subrayó que no estaba colocando ningún cartel partidario y que su único objetivo era promocionar su oficio.

“Pido justicia, no solo por mí, sino para que nadie más termine en un hospital por la violencia o por una confusión política”, sostuvo.

Desde distintos sectores locales reclamaron que la Justicia actúe rápidamente para esclarecer lo ocurrido y sancionar al responsable. Mientras tanto, el hecho se suma a una serie de episodios de intolerancia que exponen la creciente violencia social y política en tiempos electorales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/julian_bussetti/status/1962555744609280429&partner=&hide_thread=false El es Tomás Hidalgo, le partieron la mandíbula por creer que estaba poniendo un cartel de LLA. En realidad era de su emprendimiento. El agresor es el hijo de un concejal de Fuerza Patria. La locura es total. ¡Kirchnerismo NUNCA MÁS! pic.twitter.com/DKo3v64lI1 — Julián Bussetti (@julian_bussetti) September 1, 2025

