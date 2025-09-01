Violencia política: Lo confundieron con un libertario y le fracturaron la mandíbula

Un hecho de extrema violencia sacudió a la localidad bonaerense de Baradero y volvió a poner en debate los límites de la confrontación política en la Argentina. Thomas Hidalgo, un joven herrero que buscaba promocionar su trabajo, terminó hospitalizado con graves lesiones luego de ser agredido por Lucio Bagalá, hijo de un concejal de Fuerza Patria.
El episodio comenzó cuando Hidalgo instalaba un cartel en la intersección de la ruta provincial 41 y Lugones para anunciar su oficio, recientemente iniciado junto a un amigo. Según relató la víctima, el concejal Leonardo Bagalá confundió el letrero con propaganda de La Libertad Avanza y lo increpó en plena vía pública. Aunque el intercambio de palabras no pasó a mayores en ese momento, la tensión escaló minutos más tarde.
Violencia política desmedida
De acuerdo con el testimonio del herrero, poco después de regresar a su domicilio fue abordado por el hijo del edil, quien lo acusó de haber tenido un problema con su padre.
“No me dejó explicar nada. Me pegó una trompada y me quebró la mandíbula”, contó Hidalgo.
Una agresión registrada por cámaras
Las imágenes de seguridad del barrio confirman la secuencia: el atacante se aproximó, golpeó de lleno a Hidalgo, que cayó inconsciente al suelo, y lo volvió a amenazar antes de retirarse sin prestarle ayuda.
El joven fue trasladado de urgencia primero al hospital municipal y luego derivado a un centro de alta complejidad en Vicente López. Los médicos confirmaron múltiples fracturas maxilofaciales y un compromiso ocular que requiere cirugía. “Hoy sigo esperando la operación, con riesgo en la visión. Todo esto me pasó por querer trabajar y ganarme la vida de manera honesta”, lamentó la víctima en un video publicado en redes sociales.
Reclamo de justicia y rechazo a la violencia
El caso generó fuerte conmoción en Baradero, tanto por la brutalidad de la agresión como por el trasfondo político que la rodea. Hidalgo subrayó que no estaba colocando ningún cartel partidario y que su único objetivo era promocionar su oficio.
“Pido justicia, no solo por mí, sino para que nadie más termine en un hospital por la violencia o por una confusión política”, sostuvo.
Desde distintos sectores locales reclamaron que la Justicia actúe rápidamente para esclarecer lo ocurrido y sancionar al responsable. Mientras tanto, el hecho se suma a una serie de episodios de intolerancia que exponen la creciente violencia social y política en tiempos electorales.
