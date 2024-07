Unión por la Patria mete presión a Guillermo Francos: Por qué tema

"Las PASO no han servido para nada, se implantaron solamente como un gasto más. En las últimas se gastaron 52 millones de dólares, calculo, en una PASO que no sirvió para nadie, salvo para la elección de Juntos por el Cambio (JxC), donde debatían dos propuestas diferentes, pero para el resto de las fuerzas no significaban nada", planteó Francos la semana pasada al exponer ante los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).