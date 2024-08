Nueva reglamentación de la reforma laboral: Cuáles son los puntos centrales

“La idea es que la reglamentación permita poner en marcha este sistema, sin que haya resistencia ni por parte de los empresarios ni de los sindicatos. Ambos se benefician y el único factor que pierde es la industria del juicio, que suele absorber muchos recursos”, remarcó.

En ese orden, los puntos centrales de la nueva reforma laboral son:

Fondo de Cese Laboral por negociación colectiva: Es decir, sujeto a decisión paritaria de cada sector o empresa; creación de un fondo o sistema de cese laboral que sustituya la indemnización por antigüedad (art. 245 LCT); se deberá ajustar a los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional Se permite que los empleadores optar por contratar un sistema privado a su costo. Las empresas, también, podrán auto asegurarse.

En el análisis de Sturzenegger, este nuevo esquema de indemnizaciones "permitirá a los empleados y empleadores llegar a acuerdos más beneficiosos que los actuales bajo la Ley de Contrato de Trabajo”. De todos modos, aclaró que "no será obligatorio"; es decir, que si el sistema propuesto no resulta mejor para las empresas o los trabajadores "pueden optar por no adoptarlo".

Indemnización especial por despido discriminatorio: Incremento entre un 50 y 100% de la indemnización por antigüedad en el supuesto que se acredite discriminación alguna. Al establecerse una indemnización especial por discriminación se elimina el criterio de la Justicia de declarar nulo el despido y obligar a la reinstalación en el puesto de trabajo del supuesto trabajador discriminado.

Período de prueba: El periodo de prueba será de 6 meses, pero sube a 8 meses para empresas de seis a 100 trabajadores y 1 año para empresas hasta cinco trabajadores. La extinción del contrato durante el período de prueba exime del pago del preaviso, la integración del mes de preaviso y la indemnización por antigüedad.

Definición de relación de dependencia: Se excluye expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT ) los Contratos de obra, de servicios, de agencia que quedan regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, acreditada la relación formal de alguno de estas figuras de contratación, se intenta limitar la presunción de relación de dependencia, quedando sujeto a la prueba a rendirse ante cada caso.

Regularización de trabajadores no registrados o mal registrados: Los empleadores tendrán los siguientes beneficios: Extinción de la acción penal (Ley Penal Tributaria); condonación de infracciones, multas y sanciones; baja en el Registro de Sanciones Laborales (REPSAL); condonación de deudas por capital e intereses (sujeta a reglamentación, pero nunca podrá ser inferior al 70% y contemplar beneficios especiales para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).

Por otro lado, los trabajadores que queden regularizados por sus empleadores tendrán derecho a computar hasta 60 meses de aportes previsionales, aunque hayan trabajado más años de manera informal, y esos hasta 5 años no serán considerados para el cálculo del haber inicial de la jubilación.

Justa causa de despido: Podrá ser considerado como justa causa de despido: la participación en bloqueos o tomas de establecimientos; cuando por la participación en huelga se afecte la libertad de trabajo de quienes no participan en dicha medida de fuerza, se impida u obstruya el ingreso de personas o cosas al establecimiento o se ocasionen daños en personas o cosas de la empresa o terceros.

Trabajadores independientes con colaboradores: Se establece que un trabajador autónomo o monotributista podrá valerse de hasta 3 trabajadores también como monotributistas, acogiéndose a un régimen que reglamentará el PEN, no existiendo relación de dependencia entre el Contratante y estos colaboradores.