Martín Menem reitera el noviazgo LLA-PRO y adelanta: "Se vienen muchas batallas para dar"

"...En la sesión de “Ficha Limpia” en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina: ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro", escribió el expresidente en sus redes sociales; mensaje que no cayó para nada bien en la Casa Rosada.

Y como todo tiene que ver con todo, la última demostración del Gobierno sobre el pésimo momento que atraviesa su vínculo con el PRO, fue el "tabula rasa" con Chiqui Tapia y una foto junto a Karina Milei que la propia Rosada se encargó se difundir. Esa imagen hasta hace unos meses era impensada debido a la mala relación que existía entre el Ejecutivo y la AFA, producto del compromiso que tenía el presidente Milei con Macri sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Hoy por hoy, Milei y equipo cortaron todo tipo de diálogo con el exmandatario.

A pesar de todo el contexto, Martín Menem asegura que la relación del PRO y LLA en Diputados "sigue siendo buena", y consultado por Urgente24 sobre el "noviazgo" entre ambas fuerzas, el riojano reiteró que el vínculo es bueno y que hay mucha gente dentro del macrismo que está dispuesto a acompañar las propuestas del oficialismo con un objetivo en común: mejorarle la vida a los argentinos. Menem es un político astuto y conciliado. Para bien o para mal, sabe que LLA, por ahora, necesita del macrismo.

"Está todo bien con el PRO y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por seguir mejorando y haciendo en el ámbito parlamentario lo que mejor le convenga a todos los argentinos y no a un solo sector", dijo Menem. Al mismo tiempo, calificó como "muy positiva" la gestión oficialista en Diputados, haciendo énfasis en que "solo con 37 diputados se logró llevar adelante grandes proyectos y reformas que antes eran impensadas".

Por otro lado, dijo que más allá de la buena relación con el PRO, LLA seguirá tejiendo acuerdos con todos los bloques, "que son muchos y que nunca en la historia se había visto la diversidad de bloques en Diputados. Se terminó esto de que hay solo dos bloques y en base a eso se decide. Vamos a seguir construyendo consensos", sentenció.

Consultado sobre el Presupuesto 2024, Menem le bajó el precio a la Ley de Leyes, y si bien dijo que la oposición está en su derecho de insistir con su tratamiento, consideró que "solo es una hoja de ruta" y aclaró que en los Gobiernos anteriores "era un dibujo total que después modificaban a su antojo; en cambio con Milei, más allá de tener un Presupuesto, que es importante por supuesto, el equilibrio fiscal está asegurado".

Elegir las batallas

Asimismo, el presidente de la Cámara baja fue consultado respecto del futuro en la Cámara y cuál será la agenda que encarará el oficialismo en el próximo período parlamentario. En ese orden, aseguró que el Gobierno está trabajando "en un proyecto mejorado" de la Ficha Limpia y buscando consensos para avanzar en los proyectos de reforma política y electoral; temas en donde insistirán concretamente con la eliminación de las PASO.

A título personal también respondió preguntas sobre el tratamiento y debate de una posible reforma previsional, y en ese sentido consideró que "es un proyecto más complejo, debido a que son reformas que necesitan de consensos más amplios" y que atravesado por un año electoral como será el 2025, lo ve más difícil de tratarse o instalarse en la agenda en el corto plazo.

"Hay una serie de batallas para dar; están las que queremos dar y las que vamos a poder. Ahí vamos a elegir porque no podemos dar 30 batallas juntas", enfatizó Menem.

Mensaje al periodismo

Por último, y al momento del brindis, Martín Menem dio un mensaje a los periodistas acreditados y aconsejó agiornarse a las nuevas formas de comunicar, que sin duda, han revolucionado al periodismo tradicional.

"Creo que cumplen un rol muy importante dentro de nuestra sociedad, el informar permanentemente", arrancó Menem en su breve discurso ante los periodistas.

Posteriormente, hizo énfasis en el avance de la tecnología y el periodismo: "Los temas tecnológicos al día de la fecha están reseteando y reconfigurando lo que es el ida y vuelta de la información entre lo que pasa y a través de quién se entera la gente de lo que pasa... Creo que un desafío muy importante para todos ustedes adaptarse a los cambios tecnológicos... entiendo que se vienen momentos de cambios".

Y agregó: "Los cambios surgieron siempre, pero creo que la velocidad de los cambios hacen que las transiciones sean un poco difíciles". Al tiempo que pidió a los periodistas informar "con la verdad o lo más cercano a la verdad posible".

"Se está redefiniendo también el rol que tiene que tienen los medios periodísticos, así que espero que tengan un buen fin de año, seguramente el año que viene va a ser mucho mejor en términos económicos y en términos institucionales... Y desde nuestro espacio vamos a trabajar por la Argentina que queremos, por más que algunos compartan nuestra postura o no, pero hay mucha gente con buena fe queriendo que las cosas mejoren para todos y no para un para un solo sector, sino para para todos los 47 millones de habitantes que integramos a ese país", cerró.