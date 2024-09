Llegan cambios de fondo en la relación trabajador- empresas

Varía de acuerdo al tamaño de la empresa: las micro y pequeñas solo pagarán el 10%; las medianas, el 20%, y el resto, el 30%. Si el pago es de contado hay 50% de descuento. Si no, un plan de pagos que publicará la AFIP.

No hay condonación de las deudas por alícuotas especiales en los regímenes previsionales diferenciales ni aquellas que se originaron por procedimientos preventivos de crisis (artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo) donde se hayan detectado irregularidades.

No está incluido el sector público, ni el personal de trabajo en casas particulares.

Simplificación del registro laboral

Según los funcionarios, el blanqueo laboral está vinculado con la simplificación del registro laboral. “Son como hermanos mellizos. Tenemos que tratar de facilitar la registración para fortalecer la formalidad”, apuntó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Redujo la cantidad de datos para registrar a un trabajador y darlo de alta.

“Hay toda una agenda de simplificación desarrollada junto con la AFIP para que cada vez sea más simple este proceso de registración”, afirmó Fariña, mientras que Sturzenegger brindó un detalle: “Pasamos de 22 datos que se pedían para registrar a un trabajador a solamente 7″.

Bloqueos de empresas

El artículo 94 califica como grave injuria laboral la participación activa en bloqueos o tomas de establecimientoy, por lo tanto, se convierte en causal de despido justificado.

Creo queen la práctica no va a suceder. Si yo fuera empleador tomaría los recaudos clarísimos para probar que hubo un bloqueo, que intimé y que la persona no se corrió. No me animaría a fotografiar a personas paradas delante de una puerta, despedir a todos e ir a un juez con una foto. No creo que se judicialice, más allá de que ese artículo es contundente porque dice queno se puede bloquear

Trabajadores independientes con colaboradores

El nuevo régimen,“estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras”. Para los sindicalistas, era una invitación a precarizar el trabajo.

Para el secretario de la cartera, la redacción del decreto “dejó tranquila a la CGT porque finalmente se basó en el régimen del monotributo y del autónomo”y, reconoció que “la preocupación que ellos tenían era que se creara una figura nueva que pudiera ser un fraude a la ley”.

“Las normas que están puestas en la ley son bastante claras”. Destacó que “inclusive se terminó incorporando algo muy novedoso, que es de la doctrina, "que no tienen que estar las características de la relación de dependencia”.

Fondo de cese

¿Qué dice el artículo de la reforma laboral?

Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina

Clave del cambio

La clave es que trata de un sistema optativo que se pacta entre empresarios y sindicalistas en los convenios colectivos de trabajo y, aún así, es de adhesión voluntaria y también permite que los trabajadores no lo acepten y se mantengan dentro del régimen indemnizatorio vigente.

Es un artículo muy importante porque le permite tanto a los trabajadores como a los empresarios redefinir la naturaleza de la relación laboral en todo lo que atañe a la indemnización, uno de los puntos clave de la incertidumbre laboral y del costo laboral en la Argentina

Muy novedoso en el Derecho del Trabajo y es algo propio de este gobierno: la libertad de la persona individual en el contrato de trabajo con la protección del convenio colectivo será muy interesante ver a economistas y abogados trabajando en conjunto, donde nosotros, desde la secretaría de Trabajo, estaremos a disposición para ayudarlos si es que lo necesitan

