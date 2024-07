"El problema de los diputados de LLA es que, a veces, algunos no se sienten diputados"

Silencio en el bloque de diputados de LLA

En ese contexto, Urgente24 dialogó con Carlos D'Alessandro, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), quien admitió que la visita de sus compañeros al penal de Ezeiza sí generó reproches internos, pero que no puede decir si afecta o no la integridad del bloque porque hasta el momento los libertarios no se reunieron para tratar el tema y se optó por no mencionar nada al respecto, ni de manera pública, ni de forma privada/interna.