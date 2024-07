Tres Diputados del MID se integrarían al interbloque liderado por el PRO

El dirigente del MID intentó permanecer en el oficialismo a través de un interbloque, pero la idea fue vetada desde arriba y quedó afuera del esquema.

Ahora el expulsado Zago, quien encabeza un bloque propio junto a Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez busca recuperar protagonismo a través de una alianza con el PRO, mientras se mantienen en silencio los vínculos del partido presidido por Mauricio Macri con el Gobierno de Javier Milei.

Aclaración de Cristian Ritondo

"No estamos negociando, sino dialogando con Cristian Ritondo. Es un trabajo que yo tenía, y me había propuesto, cuando estaba en La Libertad Avanza. Mi gestión es agrandar, no achicar...abrir puertas", comentó en declaraciones a Radio Splendid La 990.

Ritondo y Zago son dos viejos conocidos desde que compartieron bancada en la Legislatura porteña entre 2007 y 2013.

Por aquellos días, Zago pertenecía al bloque del PRO: recién en 2021 se afilió al MID y se transformó en un alfil importante de Milei en la Ciudad. Explica la agencia de Noticias Argentinas.

Más contenido en Golazo24:

Escandaloso debut de Independiente Rivadavia y Villa avisa que hace "las cosas bien"

Después de Enzo Fernández: Enseñando historia de Francia al senegalés Demba Ba

Arde Independiente: Bronca de Vaccari y los hinchas piden 'la cabeza' de los dirigentes

Demba Ba le recordó a la Argentina haber recibido nazis en los 40'