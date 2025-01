De dirigente agrario a presidente del bloque Pro en el Senado

Luego agregó

Este año hemos demostrado que acompañamos al gobierno de Javier Milei y lo vamos a seguir haciendo en tanto y en cuanto sean los proyectos para el bien de los argentinos Este año hemos demostrado que acompañamos al gobierno de Javier Milei y lo vamos a seguir haciendo en tanto y en cuanto sean los proyectos para el bien de los argentinos

A todo esto, aclaró que "la bancada no está dispuesta a actuar como una escribanía de los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo".

Suspensión de las PASO

Respecto de la suspensión de las PASO, el entrerriano consideró

Eso lo vamos a discutir en el ámbito del bloque y del partido. Vamos a trabajar juntos con diputados, también”, aseguró. Pero creo que sí, que va a haber muchas más coincidencias de lo que parece Eso lo vamos a discutir en el ámbito del bloque y del partido. Vamos a trabajar juntos con diputados, también”, aseguró. Pero creo que sí, que va a haber muchas más coincidencias de lo que parece

En la misma línea señaló

Vamos a ver cómo llega el proyecto. Por supuesto que va a haber mucho debate porque ya no estamos en la época en la que no se le podía tocar (en el Senado) ni una coma a los proyectos de ley Vamos a ver cómo llega el proyecto. Por supuesto que va a haber mucho debate porque ya no estamos en la época en la que no se le podía tocar (en el Senado) ni una coma a los proyectos de ley

Según confiaron participantes del encuentro, al medio electrónico la elección de De Angeli salió por consenso, pero se votó la nominación de Goerling para la vicepresidencia ante las intenciones de Carmen Alvarez Rivero, alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de ocupar ese casillero.

