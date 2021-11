Polémica: Alberto Fernández empezó a presionar a la Corte

Tras su viaje al G20 en Roma y a la cumbre climática en Glasgow, el mandatario arremetió otra vez contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como lo hizo al comienzo de la campaña 2019 y tras la asunción:

Es patético que el secretario general de la OEA (por Almagro) siga siendo el mismo que ayudó a fraguar el resultado. Con Bolivia conocimos la parte más canalla de la OEA

Entonces, contó:

"Todo ocurrió un mediodía de noviembre del 2019. En Buenos Aires almorzábamos junto a Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Marco Enríquez-Ominami y otros muchos amigos de la patria latinoamericana dando clausura al encuentro del Grupo de Puebla. Cuando servían el plato principal, el autor de este libro me susurró algo al oído. Tengo a Evo en el teléfono… hay problemas en Bolivia’, me dijo. Vivimos momentos horribles, de mucha inseguridad. Veíamos cómo le incendiaban la casa a Evo y a sus familiares, no sabíamos donde estaba (...) Hablé con Mauricio Macri, le dije que su vida estaba en peligro y que había que darle asilo pero me dijo que íbamos a tener a toda la izquierda frente a su casa. Me dijo que no lo metiera en ese lio".

Las fuertes declaraciones se dieron justo el mismo día en que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, difundió a la prensa la nueva conformación del cuerpo tras la jubilación de Elena Highton de Nolasco y que se votó revocar el sobreseimiento de la exfuncionaria Felisa Miceli.

image.png Carlos Maqueda, Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti.

Recordemos que la Corte tiene alrededor de 10 recursos vinculados con el juicio oral que se le sigue a la vicepresidenta por la obra pública y otros cuestionamientos sobre los casos Hotesur y los Sauces, pero el más grave en su contra: Cuadernos.

La Corte no tiene plazos para expedirse, por lo que muchos aconsejan a Fernández que "si está tan apurado, tiene una herramienta para manejar los tiempos como desee: el indulto".