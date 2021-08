Al mismo tiempo, en referencia a las vacunas contra el coronavirus, Cahn aseguró que es "muy importante generar confianza" y dijo que la mejor prueba de que son efectivas es que "tenemos miles de millones aplicadas en el mundo y, si hay una caída de casos, y no se debe a las restricciones de circulación sino a que nos estamos vacunando".

Cabe recordar que el pasado lunes, Eduardo López, quien también es asesor del comité presidencial, lanzó una dura crítica contra el Gobierno, a propósito de las vacunas contra el coronavirus que no fueron aplicadas. “Según datos oficiales, son unas 5 millones de dosis, algo que es una barbaridad. Es un fracaso del sistema", había cuestionado.

Carla Vizzoti y Daniel Gollan desmintieron a López

Luego, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, salió a desmentir a Eduardo López: "no hay ninguna vacuna en la heladera", afirmó.

"Cada vacuna que llega está en constante movimiento desde que baja del avión, hasta que sube al camión del operador logístico", sostuvo la ministra para explicar las diferencias.

Y agregó que "las vacunas llegan y se distribuye a las provincias. Hay miles de kilómetros hasta que llega a destino y una vez que llega tiene el mismo proceso. Hay provincias extensísimas, se dan los turnos, van las personas, se aplica la vacuna y se registra. Es un proceso sostenido; cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando las vacunas se achica, hasta que vuelve a ingresas otra partida grande y la diferencia se vuelve a agrandar".

En tanto, aclaró que "leer el Monitor Público de Vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera, tiene una complejidad muy grande que hemos explicado muchas veces" y advirtió que le "llama la atención que no se entienda, porque parece que fuera una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera, cuando está tan claro que no es así".

Por su parte, quien fuera hasta hace semanas atrás ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, también replicó al infectólogo, al aseverar en Radio Continental: "Eduardo López es un buen infectólogo, pero no tiene conocimiento de la dinámica de cómo se maneja una pandemia de esta proporción. Él en un escritorio dirá 'uy, tenemos 5 millones'... Bueno, no, yo me sentaría con el señor López y le explicaría la dinámica".

"Primero es la logística. Hay que distribuirlas en 300 ciudades y 2.000 localidades y eso hace un delay (demora) de dos o tres días obviamente. Pero nosotros hoy estamos aplicando entre 120 y 130 mil dosis diarias de componente 2, lo cual es una barbaridad y eso está atado a los tiempos de la primera dosis", aclaró el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, Gollán aseguró que se está respetando los tiempos de espera entre las dos dosis: "Yo no puedo apurar de 21 a 28 días una Sinopharm, no puedo apurar más dos meses una AstraZeneca... y como siguen llegando más vacunas, obviamente hay un stock".