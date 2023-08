PASO, Revolución de los Incómodos y el PJ de Javier Milei

La apatía, la distancia, el sentir que las soluciones no provienen de quienes gobiernan de manera alternada hace tantos años, construyó el escenario al que se subió Javier Milei, quien los supo interpretar. Quizá, porque en algún punto, es uno de ellos.

Mileipopulismo

Una semana antes de las elecciones primarias, en Moreno, al oeste del conurbano bonaerense, hizo el acto de cierre la candidata a intendente de La Libertad Avanza, Andrea Vera, junto a quien es candidato a diputado provincial por esa fuerza política, su padre, Ramón.

Si alguien pasaba por el lugar y no leía las consignas, hubiera pensado que se trataba de un acto peronista. Pero no lo era. Es un punto interesante. Quienes habían concurrido gritaban “Viva la Libertad Carajo”, y en una entrevista que realizó luego del acto, Ramón Vera, 'el Nene', hizo una definición para prestarle atención: “el peronismo ha sido históricamente el partido que ha interpretado mayoritariamente al pueblo, y hoy ya no lo es. Nosotros estamos construyendo lo liberal y popular”. Un concepto novedoso.

Si la mirada se centra en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza hizo sus mejores elecciones en el 2do. y 3er. cordón. Si bien en ninguno de ellos pudo ser la fuerza política más votada, en casi todos los casos se ubicó en el 2do. lugar detrás de Sergio Massa o Patricia Bullrich. Es un síntoma que se resume con la rápida comparación del resultado de las elecciones del 2019.

En aquella oportunidad, Alberto Fernández y Cristina Kirchner obtuvieron el 48% de los votos y Juntos por el Cambio el 41%. Ahora, el oficialismo perdió, en números redondos 20 puntos y 13 Juntos por el Cambio. Ahí están los votos de Javier Milei que alcanzó el 30 a nivel nacional.

Es decir, el economista libertario asentó su crecimiento, mayormente, en los votos que perdió Unión por la Patria y, en menor medida, Juntos por el Cambio. Un error de cálculo de aquellos que afirmaban, con categorías viejas de análisis, que la figura de Milei le sacaba votos a Juntos por el Cambio y que por eso había que sostenerlo para que no se caiga.

Voto Delivery

Otro concepto en claro descenso es el de creer que una fuerza política establecida con muchos años se puede sostener o hundir cuando el mandato de cambio es tan contundente.

Este fenómeno, pone en alerta a los intendentes que buscarán conservar sus distritos en octubre. Muchos de ellos 'pescaron' que las cosas venían para sorpresa y activaron el voto 'delivery'. El objetivo era no dejar dudas de la contundencia de su triunfo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feduardofvaldes%2Fstatus%2F1691880149887615253%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Dije ayer que los 27,3 puntos que sacó @unionxlapatria mucho tienen que ver con la acción y gestión de @SergioMassa, mi candidato a Presidente. En ningún caso le reproché nada. Lejos de eso, valoré su intención de salir del Fondo cuando sea Presidente, y dije que después de… pic.twitter.com/O28gfJHm97 — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) August 16, 2023

En otros casos, no lo hicieron y sus elecciones fueron más apretadas. Ahora ya preparan las mismas maniobras para la final. No hay revancha para el que falle. Hubo elecciones por encima de los 50 puntos para alcaldes como

Federico Achaval (Pilar),

Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas),

Ariel Sujarchuk (Escobar),

Nicolás Mantegazza (San Vicente), y

Gastón Granados (Ezeiza).

Esa no es una buena noticia para la candidatura de Sergio Massa. A las 72 horas frenéticas después de las elecciones con la devaluación y dólar yéndose a las nubes, el ministro de Economía, al que desde el kirchnerismo (Eduardo Valdes, el mismo ex edecán de Carlos Grosso que fungió como seudo vocero del papa Francisco antes de Juan Grabois) le piden que renuncie para abocarse sólo a la elección, debe convencer a los alcaldes que ayuden a sostener la elección local.

Casi a medianoche del martes 16/08, desde la pantalla de TN, Massa ya les respondió: "Me quedo hasta el 10/12. No me voy en medio de la tormenta".

A cazar traidores (parte 2)

Antes, un Barón del Conurbano lo resumió de manera brutal: “Ahora a nosotros nos importa conservar el distrito, que Massa busque él mismo sus votos”.

La semana pasada habíamos adelantado que no hubo el mismo interés de todos los sectores del oficialismo en apoyar la candidatura. “El lunes 14/08 habrá una campaña distinta para Sergio Massa. Irá a la búsqueda de los votantes afuera del núcleo duro K”. Algo del enojo por la “falta de compromiso”. deslizó el Ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio.

“En aquellas provincias donde se adelantaron las elecciones obviamente, por ahí no hubo la entrega suficiente”. Clarísimo. ¿Hasta dónde hubo compromiso del kirchnerismo más duro en militar la candidatura de Massa? Se agitan fantasmas. Quizá por estas horas Massa recuerde la histórica frase de Mario Ishii cuando prometió salir a “cazar traidores”.

ishii nestor kirchner.jpg Mario Ishii, el cazador de traidores de Néstor Kirchner.

Las versiones que corrían por estas horas eran infinitas dentro del oficialismo. Desde la necesidad de una ruptura con los K para enviar un mensaje, hasta salidas anticipadas. Lo concreto es que, de alguna manera, Massa quedó atrapado en la lógica del kirchnerismo que se ha reducido a ser en un fenómeno netamente político del conurbano. Las PASO lo dejaron en evidencia.

Es decir: no sólo el ministro debe sostener y sumar todo el voto de su sector, incluido el de Juan Grabois, sino ir a buscar a quienes no concurrieron como así también a los votantes que, le serían más afines dentro de Juntos por el Cambio. Volvemos a correr el riesgo de caer categorías viejas para el análisis de este momento.

Pero si Sergio Massa tiene dificultades, Patricia Bullrich no se queda atrás. La elección de Juntos por el Cambio estuvo por debajo de las expectativas de muchos. Incluso de ciertos operadores de mercado que en días previos enviaban mensajes a sus clientes afirmando que se vería con buenos ojos un triunfo de JXC.

Entre ellos pelean por ver quien ingresa a la 2da. vuelta con Javier Milei. La foto junto a Horacio Rodríguez Larreta del miércoles intenta mostrar unidad donde no la habrá nunca desde lo conceptual. El riesgo de irse al centro para Bullrich es perder votantes duros que puedan buscar la opción Javier Milei, quien está en franco ascenso.

San Isidro

El mensaje ha sido muy profundo. Distritos donde gobiernan alcaldes con muchos años de gestión han visto caer sus imperios. El más notorio es el de San Isidro donde Gustavo Posse erró la lectura del momento al ubicar a su hija Macarena como candidata a intendente. Perdió la contienda ante Ramón Lanús, apoyado por Patricia Bullirch y Mauricio Macri.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbetovaldez%2Fstatus%2F1688913165416099843%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Fuerte respaldo de Mauricio Macri para Ramón Lanús, candidato a intendente del PRO en San Isidro contra la dinastía Posse. pic.twitter.com/GndlKwKbP8 — Beto Valdez (@betovaldez) August 8, 2023

El caso del municipio del norte del GBA es paradigmático para entender este momento. ¿Quién podría reclamar carencias de servicios o de gestión en San Isidro? Lo que terminó de eyectar a los Posse fue el concepto del que se hablaba hace mucho tiempo en los barrios del distrito. Habían rebautizado a la familia Posse por "la dinastía" Posse. Es unn definición que puede emparentarse con la que acertó Javier Milei en todo este tiempo. La pelea es contra "la casta".

En la Real Academia Española, casta se define como “grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc.”. El etcétera podría incluir nivel económico, privilegios y demás ítems. Pues esa separación quedó en claro en estas primarias. Dentro de ella, la comodidad. Afuera, la revolución de los incómodos.

