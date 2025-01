Para las fotomultas de Leandro Camani, sin cambios entre Martín Marinucci y Jorge D'Onofrio

Estatizar las fotomultas

Hay algo pésimo en el sistema vigente de fotomultas: tienen un exclusivo propósito recaudatorio. No hay educación vial. Al sistema vigente no le importa que disminuyan los accidentes ni que exista una educación de conductores y de peatones. El Estado no está cumpliendo con su responsabilidad ante los ciudadanos.

Hay algo muy grave también, que lo expresó Diego Brancatelli en C5N:

¿Y por qué el sistema depende de empresas privadas que ganan millones en vez de embolsar ese dinero tanto la Gobernación como los municipios y hasta las universidades que intervienen en la operatoria vigente? ¿Y por qué el sistema depende de empresas privadas que ganan millones en vez de embolsar ese dinero tanto la Gobernación como los municipios y hasta las universidades que intervienen en la operatoria vigente?

El concesionario privado se queda con el 60% de la recaudación, la Gobernación con 20% y los municipios con 20%.

El periodista de C5N hizo preguntas que debería responder Kicillof:

¿Cuál es el impedimento para que el Estado tenga una operación eficiente de fotomultas? .

¿Por qué el Estado no puede aumentar su participación en 'la torta'?

¿Por qué Leandro Camani -sus empresas están presentes en 18 territorios, según C5N- y otros, se quedan con el 60% de la recaudación?

Martín Marinucci tiene la oportunidad de liderar una revisión integral del sistema no sólo para que un régimen de fotomultas tenga también un propósito docente para los ciudadanos sino para que el Estado mejore su participación recaudatoria en forma lícita y sin aumentar la presión tributaria sino mejorar su eficiencia.

