Carrió ratificó sus dichos, indicó que todas las personas tienen “una parte oscura”, y ponderó, no obstante, su apoyo al ex presidente en los momentos difíciles de su gobierno entre 2015 y 2019. “La gente se enojó por lo que dije, pero no se enojaba antes cuando lo sostenía en el gobierno, a pesar de los desacuerdos que tenía, y cuando todos los querían bajar”, manifestó.