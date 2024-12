Otro escándalo en las FFAA: 'Militares autopartistas' suspendidos

El caso Mengo

En noviembre, el ministro de Defensa, Luis Petri, desplazó al jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, quien había llegado a ese cargo en enero pasado por decisión del Gobierno. El funcionario lanzó graves acusaciones: dijo que Mengo utilizó aeronaves para fines personales y que habría protagonizado "hechos de acoso y/o abuso".

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, Luis Petri dijo que relevó del cargo al brigadier Mengo para “garantizar la transparencia, la ética y el respeto a la ley” en las Fuerzas Armadas.

“Esta decisión responde a hechos que ponen de manifiesto el uso indebido de aeronaves de la institución con fines particulares, lo que implica una grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos y de las responsabilidades inherentes a su cargo”, explicó el ministro.

Además, según el titular de Defensa agregó: “he tomado conocimiento de presuntos hechos de acoso y/o abuso que habrían sido protagonizados por el brigadier Mengo, lo que constituye una falta gravísima e inadmisible”.

En este sentido, Luis Petri adelantó que ya instruyó el inicio de acciones legales y administrativas para que se investiguen los hechos denunciados, se determinen responsabilidades y se garantice que quienes hayan cometido algún delito “reciban las sanciones que corresponden por la gravedad de su accionar”.

Mengo había asumido su cargo como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina en enero de este año, cuando reemplazó en el cargo al brigadier general Xavier Julián Isaac.

La denuncia de Berredo

Días atrás, el comandante operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Jorge Fabián Berredo, acusó al general de brigada Carlos Alberto Carugno, de echar a su esposa, una coronel médica que trabaja desde hace veinte años en el Hospital Militar Central, si no presentaba su pedido de pase a retiro.

image.png El general Berredo y otro escándalo que sacudió a las FAA este año.

En Urgente24 en una columna de Fernando Morales, se recordó que "el general Berredo no dudó ni un segundo al aceptar mantenerse en el cargo militar operativo más importante del país. 'Comandante Operacional Conjunto', lo que en la teoría implica que, en caso de conflicto, emergencia o catástrofe, cualquier despliegue militar es su exclusiva responsabilidad (siempre bajo el control y estrategia que disponga el Comandante en Jefe es decir el Presidente de la Nación)":

"Berredo venia de dos años de gozar de las mieles del alto mando y no hubiera sido un deshonor que hubiera preferido irse a su casa, pero no lo hizo y, por el contrario, apadrinado por un teniente general jubilado que se resiste a aceptar tal condición comenzó toda suerte de operaciones para lograr su ascenso a general de división. Pero no lo logró", dice Morales.

“Le he presentado al Sr. Presidente de la Nación mi renuncia indeclinable al cargo”, manifestó Berredo el 29/11. Y agregó: “Estoy amenazado, el Subjefe del Ejército General Carlos Carugno me dijo que si no pido el retiro le darían el pase a mi mujer sacándola del HMC. He radicado la denuncia por amenazas ante el Juez Daniel Rafecas, he puesto al corriente al ministro de Defensa y al jefe del EMCO, Brigadier (Xavier) Isaac, pero nadie hace nada es una conspiración de la que también forma parte el General Presti Jefe del Ejército alineado con la Vicepresidente Victoria Villarruel” .

