Obvio, Santilli vs. Tolosa Paz pero bien Espert y Randazzo

No menor otra observación acerca de Tolosa Paz: no pareció entender lo que ya marcó el sociólogo Artemio López: los habitantes del Gran Buenos Aires quieren vivir como los de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es la verificación de que la región es AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires), no GBA, y si los intendentes no lo comprenden, mejor aprovechen la Ley Vidal, que les impide la re-reelección, y se buscan otro trabajo.

https://twitter.com/AsisOberdan/status/1451030440312193025 Tolosa lo busco a Santilli y ambos previsibles se hostigaron. El teatral Espert quiso discutir con Tolosa o Santilli pero debió hacer guantes con Del Caño. Hotton y Randazzo no se desgastaron. Por sobrio Randazzo quedó mejor en la estampa. — Jorge Asis (@AsisOberdan) October 21, 2021

La Grieta

Es evidente que gran parte del periodismo es promotor de la Grieta. Por un lado, facilita todo porque simplifica; por otra parte, todo lo binario resulta más popular.

Esto apareció en el debate televisado: las preferencias fueron para los representantes de las fuerzas mayoritarias, por más que se insistiera en que estaba garantizada la equidad para todos en el debate y ofrecieron el tiempo cronometrado de cada uno. Lo que algunos de los participantes objetaron fue que no pudieron preguntarle a quien ellos querían preguntar. Por ejemplo, Espert quería un mano a mano con Tolosa Paz y Del Caño otro con Santilli.

El bloque del mano a mano entre Hotton y Randazzo fue demasiado simétrico ya que ambos tenían la misma estrategia y propuestas parecidas. De paso, es evidente que el escenario político podría simplificarse por ciertas similitudes que se observan. No los superan las ideas, en muchos casos, sino los egos.

Las fuerzas mayoritarias son las que, en teoría, aportan más televidentes y entonces el mano a mano debía ser entre Tolosa Paz y Santilli.

La Grieta impidió que se cumpliera la promesa que decía "Los candidatos debaten sus propuestas". Hubo un intento de algunos -el empeño más notable fue el de Randazzo- pero prevaleció la verborragia, con el supuesto que así se consiguen más electores. No es cierto, en la mayoría de las veces.

https://twitter.com/diegoacorbalan/status/1451029221082599424 #DebateBuenosAires

Muy buen clima de diálogo durante el debate en @adosvoces_tn, mucho mejor que el registrado durante el #DebateCapital de la semana pasada.

La participación x género fue casi similar al debate por #CABA pic.twitter.com/d8fmZ1rojE — (@diegoacorbalan) October 21, 2021

Contrastes

Ahora bien, aparecen coincidencias curiosas: en temas como seguridad, educación y defensa del aborto, Tolosa Paz y Del Caño se encontraron muy cerca. Tolosa Paz no opinó sobre el FMI ni el control de precios pero, probablemente, también estarían tan cerca que eso explica la curiosidad de que en el canal de noticias C5N, los entrevistados más frecuentes son los del Frente de Todos y les siguen en orden de importancia los del Frente de Izquierda de los Trabajadores.

En el mano a mano con Espert, mucho más experimentado que Javier Milei en estos avatares, muy adolescente Del Caño hablando sobre monotributistas estafados por los empleadores, según él sin vacaciones y sin derechos. Se pondría colorado hasta León Trotsky. No pudo citar un solo país en el mundo donde se encuentren vigentes las ideas del trotskysmo.

Mucho más punzante Del Caño cuando mencionó que los intendentes bonaerenses ganan entre $600.000 y $1,2 millón por mes, para demostrar que no comprenden los problemas de la gente. También oportuna su mención al nuevo convenio colectivo en Toyota, con apoyo del sindicato Smata, que supone una reforma laboral. Mucho le hubiese sumado multiplicar sus menciones al respecto para darle más precisión a su insistencia en que representa a los trabajadores.

En temas de género, notables las coincidencias entre Espert, Hotton y Randazzo. En temas de seguridad y de educación, enormes las coincidencias entre Espert, Hotton, Randazzo y Santilli.

Muy 'picante' Espert, sin duda que junto a Randazzo el más preparado en materia de gestión y tan audaz como Del Caño para presentar sus críticas a Tolosa Paz y a Santilli. Resultaron 2 piñas poderosas insistir, vez tras vez,

a Tolosa Paz en qué hará el Frente de Todos con los US$ 44.000 millones de deuda pública externa con vencimiento en 2022, y

a Santilli qué hace el Gobierno de la Ciudad que invoca la ley y el orden para impedir la ocupación permanente de espacios públicos de los amigos de Del Caño que impiden a los trabajadores bonaerenses cumplir con sus obligaciones y derechos en tiempo y forma.

Acerca de Tolosa Paz, una reflexión: mucha más presencia la de Randazzo. Notable deterioro de la calidad representativa la que decidió Cristina Fernandez de Kirchner cuando mandó a decirle a Randazzo que no sería precandidato presidencial porque ella había decidido que sería Daniel Scioli. Sin duda que podría haberle aportado más creatividad al deslucido gobierno de su amigo Alberto Fernández.

Ya que estamos con los descubrimientos: muy constructivo el desempeño de la diplomática, economista y pastora evangélica Hotton. Ella fue la que menos pudo hablar pero valió la pena su apelación al diálogo, a la búsqueda de acuerdos, a diseñar una Argentina 2050 y definir un plan de trabajo.

https://twitter.com/rating_politico/status/1451029389081079809 3,9 para el post debate en @todonoticias liderando los canales de noticias pic.twitter.com/HlxUNwWCmR — Rating Político (@rating_politico) October 21, 2021

Coincidencias

Para tener en cuenta:

una Ley de Empleo Joven fue mencionada por casi todos los participantes, menos Del Caño;

la defensa del campo fue parte del discurso de Espert (no le respondió Santilli acerca de si cobraría o no derechos de exportaciones agrícolas), Randazzo y Hotton;

la seguridad y la modificación de leyes para penalizar más el crimen provocó coincidencias entre todos menos Del Caño y Tolosa Paz -la palabra 'miedo' para describir a los habitantes del Gran Buenos Aires fue utilizada por Espert, Santilli y Hotton;

para describir a los habitantes del Gran Buenos Aires fue utilizada por Espert, Santilli y Hotton; la mención a los horrores que provoca la escuela de Derecho Penal de Eugenio Raúl Zaffaroni fue compartida por Espert y Hotton y no mereció respuesta de Tolosa Paz.

Tolosa Paz hizo eje en la mención de Mauricio Macri, insistir en que Santilli defiende a la Ciudad Autónoma antes que a la Provincia y que Santilli no conoce el territorio bonaerense. Para únicos argumentos en un debate, más bien pobretón.

Santilli ha crecido mucho desde que se lanzó al territorio bonaerense. Tiene que cargar con la pesada mochila de Macri, quien hasta lo subestimó y no quiso llevárselo a la Administración nacional (y así terminó salvándolo... ), y con las consecuencias de la asfixia financiera que Macri le provocó a María Eugenia Vidal cuando creía que ella le disputaría el liderazgo en el PRO. Santilli no le respondió a Tolosa Paz las 3 veces iniciales que ella embistió contra él. Luego ya no pudo mantener esa estrategia y tuvo que bajar al fango.

En cambio Randazzo fue el más parecido a María Eugenia Vidal en el debate anterior, de candidatos en la Ciudad Autónoma.

Clave: en un debate, los gestos importan tanto como las palabras. Espert lo demostró tapándose la cara durante la disputa entre Tolosa Paz y Santilli.

Última: alguna vez habrá que debatir propuestas de cara a los ciudadanos inquietos y con alguna rigurosidad, es difícil que eso ocurra ante las cámaras de la TV que tiene su lógica, inversamente proporcional a la profundidad y la precisión. Pero es positivo, por lo menos, que estas prácticas de la democracia representativa moderna (en crisis) se instalen (con demora) en la Argentina.