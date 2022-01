No hay mejor Papá Noel que un político argentino

Matteo Goretti terminó 2021 trabajando, o bien comenzó 2022 haciéndolo. En cualquier caso, él envió una columna muy interesante de su Informe Calibar, titulada "¡En esta Navidad los políticos argentinos se llenaron de regalos!", un compendio de la tarea de Papá Noel autoasignada y ejecutada por los líderes de la democracia, de distribuir y distribuir recursos con una curiosa preferencia en la asignación, sin jamás preguntarse quién, cómo, cuándo se generan. Es una historia ya crónica en la Argentina, que se llama 'inflación' o 'estafa tributaria del Estado' o 'fuga de capitales', etc. etc. Por supuesto que un deseo para 2022 es que no se repita. Pero hay cierto escepticismo desde el mismo momento que se formula ese pedido. Aquí va el texto, que ayuda a explicar la incertidumbre: