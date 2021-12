Reelección, el pedido de la política a Papá Noel

Para Papá Noel falta poco. Para 2023 falta mucho. Demasiado. Pero no debería causar ninguna sorpresa la expresión del presidente Alberto Fernández sobre su propia reelección. Aunque sea prematuro e inédito en función del recorrido hasta aquí, el jefe de Estado hace tiempo que aplica a sus interlocutores las mismas palabras: “Si a mi me va mal, no habrá posibilidades para ninguno, y si me va bien, ¿Por qué no me presentaría otra vez?".