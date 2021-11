No es liberal: Omar Perotti no quiere saber nada con armas

“El hombre que va armado y no tiene autorización es porque está en acción de robo, o está listo para un enfrentamiento entre bandas o para participar en una balacera”, aseguró el gobernador, y agregó que desde la Provincia quieren que sea un delito no excarcelable: “Creemos que la realidad de la provincia lo amerita. Quien no tenga autorización para portar un arma de fuego y sea detenido, que tenga esa clasificación. Hay que modificar el Código Procesal Penal. Me parece una acción de prevención importante y necesaria”.