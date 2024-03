Narcotráfico: "Nadie está exento en Rosario de que le pase algo"

Por ejemplo, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, tuvo que dar marcha atrás con la decisión que había tomado hace menos de 24 horas para que el código acusatorio comenzara a aplicarse desde la semana próxima en la jurisdicción de Rosario.

Sucede que la decisión del ministro había generado fuertes críticas por parte de la Justicia y le advirtieron Cuneo que e necesitaban al menos tres meses para su implementación. Así las cosas, y por ahora, el ministro resolvió diferir la puesta en marcha para principios de mayo.

Mientras tanto, la narcocriminalidad en Rosario sigue avanzando más rápido que los trámites burocráticos de la política, los ministerios, las fuerzas de seguridad y la Justicia.

"Se pueden aprobar mil leyes en el Congreso, pero solo sirven si está la decisión política", opinó Germana Figueroa Casas. Y en esa misma línea recordó que hace un tiempo todos los diputados de la provincia de Santa Fe -de todos los partidos- lograron aprobar un proyecto de ley en el Congreso Nacional para fortalecer la Justicia provincial, y a pesar de esa aprobación, no se implementaba. "Es por eso que creo que es fundamental la decisión política. Por lo pronto uno ve que la voluntad está, esperemos que se lleve adelante", sentenció.

Prioridad al proyecto de Patricia Bullrich

En relación con el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo que enviará al Congreso Nacional una Ley "Antimafia" para poder "terminar con el hormiguero y no con hormiga por hormiga", la diputada nacional por Santa Fe ve como positiva esa iniciativa, ya que cree que es fundamental "que se trate a todos estos grupos como organizaciones criminales y trabajen de esa manera las penas, eso puede ser algo que sume de verdad", opinó.

Si bien en el Congreso de la Nación reposan más de una docena de proyectos en torno a la lucha contra el narcotráfico y la narcocriminalidad en Rosario, Germana Figueroa Casas consideró que en este momento "hay que darle prioridad al proyecto que envíe el Ejecutivo, ya que es el que está en el territorio actuando".

"Yo tengo presentado -en el 2022- un proyecto de declaración de emergencia en seguridad para Santa Fe; y ahora lo representé (el martes), con el acompañamiento de casi todo el bloque, pidiendo justamente darle atribuciones al ministerio de Seguridad para poder tomar las medidas que tenga que tomar en Rosario. También sé que hay proyectos presentados como el de la diputada Mónica Fein, y otros diputados de Santa Fe", describió.

De todos modos, reiteró: "Entre todos podemos lograr siempre algo mejorador, pero creo que hay que darle prioridad en este momento al proyecto que envíe el poder Ejecutivo, porque son los que obviamente están viviendo en el territorio".

Cómo se vive en Rosario

Por otro lado, la diputada nacional contó a Urgente24 cómo se vive en Rosario por estas horas: con miedo a ser la próxima víctima del narcotráfico. Además, contó que el avance de los narcos en las últimas semanas constó de atacar actividades claves y muy importantes de la Ciudad, para de este modo paralizar a Rosario.

"En el centro de Rosario se ve mucha menos gente, lógicamente. Hubo paro de colectivos, también hay menos taxis en la calle. El que tiene que salir y hacer algo es el que sale por obligación, sino la gente se está quedando en su casa", describió.

Y siguió: "Tocaron actividades muy importantes, porque al matar a dos víctimas inocentes como los taxistas, los choferes tienen miedo de salir entonces no están saliendo de noche. Los colectivos lo mismo y después lo que pasó con el playero Bruno, vos pensá que a la noche las estaciones de servicio son un lugar en donde vos te sentís dentro de todo seguro... Entonces eso afecta muchísimo a la actividad y el movimiento de la ciudad".

A su vez, contó que los narcos también amenazaron a los recolectores de residuos, entendiendo la importancia que esos trabajadores representan para la sociedad y la limpieza de la misma. "Realmente están tocando actividades que son muy importantes en la ciudad, justamente para paralizarla".

Nadie está exento de que le pase algo

En ese contexto, la diputada nacional reflexionó y se lamentó de lo "muy difícil" que se convirtió vivir en la ciudad de Rosario.

"Ya le pasó a un montón de gente, todos estamos en riesgo porque una balacera te puede matar. Cuando yo era concejal de Rosario balearon el Concejo. O sea, nadie está exento en Rosario de que le pase algo. Eso es lo triste. Le puede pasar a cualquiera por la calle porque se les ocurrió. Llegó un punto en que estamos todos en peligro. Es así y esa es la realidad", detalló.

Consultada sobre las críticas que ha recibido el gobernador de esa provincia, Maximiliano Pullaro, por su plan "a lo Bukele" en torno a las cárceles de esa localidad, la diputada nacional consideró que el problema de los narcotraficantes no tiene nada que ver con "si les toman fotos en la cárcel o no", sino que la molestia de estos criminales radica en la pérdida de privilegios.

"¿Vos crees que a los narcos les enfurece la foto o los enfurece que les saquen los privilegios? Yo digo, si le sacan los privilegios, no los dejan tener el callcenter que tenían en la cárcel y todo eso, ¿vos crees que es por la foto que actúan? muestren la foto o no muestren la foto, ¿no actuarían igual? No sé, es el razonamiento que yo hago", se preguntó la legisladora.

En esa misma línea, y en torno a las acciones que ha tomado el gobierno de Santa Fe respecto de los privados de libertad, también se ha puesto sobre la mesa la discusión en torno a los derechos humanos de los presos. Consultada sobre ese tema, la diputada disparó:

"Siempre en nuestro país está la Justicia, sé, que por ejemplo, hay presos que están presentando recursos de amparo y será la Justicia quien termine definiendo. Lo mismo nosotros, la Justicia terminará definiendo si en alguno de los proyectos que nosotros vamos a tratar no se contempla algo respecto de los derechos humanos".

Y agregó: "El funcionamiento de los tres poderes es nítido para que en su aplicación no haya gente que se vea perjudicada respecto de sus derechos. Creo que tenemos que avanzar, pero la realidad es que la gente se encuentra presa en su propia ciudad, en su propia casa. No puede ser que no tengamos la libertad de elegir. Hablando de libertades, justamente, en Rosario no somos libres de poder ir a trabajar, salir a caminar por la calle, o ser libres para que cada uno haga su proyecto de vida, ¿eso también es un derecho humano o no?", se preguntó.