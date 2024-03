"¿Miguel Pichetto Presidente? No sé en qué se inspiraron, no veo ese escenario"

La Argentina de Javier Milei

“No se puede construir un país con salarios centro americanos y precios de Miami. Debemos salir de una crisis muy profunda donde la gente no tiene para comer. La gente no quiere sufrir, eso no es verdad. Espero que opte por el camino del diálogo. El 25 de mayo habría que arribar con un entendimiento alcanzado con los gobernadores. Se deben mejorar los salarios en las paritarias antes de firmarlo”.

Con respecto a los reveses parlamentarios sufridos por La Libertad Avanza, contestó:

“Se cosecha lo que se siembra. Nunca supieron construir una mayoría, una coalición con otros sectores de la política. Nosotros tenemos un bloque heterogéneo que es muy parecido a lo que es la sociedad argentina. Para la político y lo publico, tenés que bancártela, no es un juego de niños. Yo me fui del peronismo y aguanté que miles de tipos me putearan, pero sabía que repetir el ciclo iba a ser perjudicial. Siempre decidí con libertad".

macri-pichetto-olivos-tuit-19201.jpg Miguel Pichetto y Mauricio Macri

Su relación con Mauricio Macri

Miguel Pichetto rescató su vínculo con el ex presidente. Ambos, compartieron binomio en 2019.

"Hablamos seguido, está trabajando en la normalización del Pro, hoy por hoy no tiene oposición interna. Está decidido a acompañar las medidas del gobierno nacional y quiere dar gobernabilidad”.

El ex senador nacional por Río Negro añadió:

"Yo siempre trabajé para lo mismo. Los cuatro años que Mauricio Macri fue presidente, el Pro no tenía mayoría en el Congreso Nacional y, desde el Senado, traté de darle esa gobernabilidad. Estuvimos en minoría pero siempre lo acompañamos".

image.png Jorge Fontevecchia y Javier Milei

Lo que no cuenta Miguel Pichetto

La situación del holding periodístico que lidera Jorge Fontevecchia es extremadamente delicada.

Los medios de papel como diario Perfil, revista Noticias, Weekend, Parabrisas, Marie Clarie, Fortuna o Caras están sobrellevando la misma aguda crisis que soporta la prensa gráfica a nivel global.

Durante los primeros años del kirchnerismo, sus creaciones fueron muy críticas con los santacruceños y por ello sufrió un corte total de la pauta publicitaria.

Llevó su caso hasta la Corte Suprema de Justicia y logró ganar un caso de discriminación, pero desde la Casa Rosada, Cristina Fernández logró estirar los plazos y no cumplir con la sentencia de manera efectiva.

Cuando llegó Mauricio Macri al poder, le entregó a Fontevecchia el sexto canal de aire de CABA: Jorge lo llamó NET TV.

La señal nunca pudo hacer pie en la grilla general y solamente un programa, Editando Tele, pudo alcanzar y superar el punto de rating. Intentó dotar a la señal con un perfil de noticias, farándula y espectáculo pero no funcionó.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, Fontevechia se acercó al oficialismo y tuvo su premio: una generosa pauta publicitaria y dos señales audiovisuales más.

Nacieron Bravo TV (en conjunto con el grupo Crónica) y Canal E, dedicado a las noticias económicas.

La interrupción de la propaganda oficial decidida por Balcarce 50 sobre fines de 2023 fue, a criterio del presidente Javier Milei, la causa de la particular columna del director del grupo.

Esto tuiteó el primer mandatario tras leerla.

JMilei: Esto es lo que pasa cuando estás con síndrome de abstinencia de pauta y en tu incompetencia estás al borde de la quiebra... Obviamente, te ponés en modo golpista para tratar de volver a vivir de la guita del Estado (tax payers).

Finalmente, Miguel Pichetto se prepara para dar durante la semana que empieza el lunes 18 de marzo una interminable sucesión de entrevistas para explicar lo inexplicable: que él no tuvo nada que ver con la actitud de un CEO que está más cerca de la desesperación financiera personal que de intenciones patrióticas para salvar a la Argentina.