Máximo Kirchner: "No enojarnos por el mensaje de los votos"

La gente prefirió quedarse en casa mirando la heladera vacía antes que ir a darle el voto al macrismo, antes de votar en contra decidió no hacerlo pero no podemos enojarnos que el electorado tome conciencia de lo que quiere, tendencia muy evidente desde 2013. En todo caso, debemos interpretar qué nos quiere decir nuestro electorado y el que no nos votó. La gente prefirió quedarse en casa mirando la heladera vacía antes que ir a darle el voto al macrismo, antes de votar en contra decidió no hacerlo pero no podemos enojarnos que el electorado tome conciencia de lo que quiere, tendencia muy evidente desde 2013. En todo caso, debemos interpretar qué nos quiere decir nuestro electorado y el que no nos votó.