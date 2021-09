Máximo Kirchner y Martín Insaurralde juntos en campaña

En en marco el Diputado habló de la campaña electoral y expresó que “la crisis nos trajo la virtualidad y las redes sociales, en donde uno ya no sabe si las personas que opinan son reales o no, donde todo se edita para que uno opine mal de otro y nada cambie. Las operaciones de prensa y denuncias grandilocuentes terminan en la nada, y no mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo".