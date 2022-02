Hoy la suerte del hijo de Néstor Kirchner en aquella provincia patagónica no sería distinta: la última encuesta de CB Consultora le adjudica un rechazo de casi el 62%.

Pero no se trata de un fenómeno aislado: la fuerte imagen negativa del diputado se extiende a lo largo y a lo ancho del país, en un promedio en torno al 60%.

De acuerdo al sondeo, que recoge opiniones provincia por provincia, Máximo Kirchner obtiene su mejor valoración en la de Buenos Aires (que representa), pero es de apenas el 36% contra un rechazo del 57,5%. Sus peores desempeños se encuentran en Córdoba y Mendoza, con imágenes negativas cercanas al 75%.

La ruptura que propuso con su propio gobierno -aunque permanece en el bloque- habría profundizado el histórico rechazo.

"Su abstención a acompañar lo del Fondo posiblemente haya ayudado a seguir fidelizando el voto duro K, en un sector muy reducido. Pero ha caído muy mal en el resto de los socios y en el resto de la ciudadanía, que lo que busca es consenso, diálogo, resolver los problemas y no buscar mayores complicaciones", sostiene Cristian Buttié, director de CB Consultora, en diálogo con Urgente24.

Futuro electoral

Buttié fue consultado sobre el futuro electoral de Máximo a la luz de estos resultados y del impacto en la opinión pública de sus comportamientos (ya había dinamitado la aprobación del presupuesto a fines de 2021).

"Será muy difícil para Máximo revertir esa imagen negativa en la ciudadanía", estima. Esto pone al hijo de Cristina Kirchner en la misma encrucijada en la que se encontraba ella en 2019, cuando su alto nivel de rechazo la obligó a reconfigurar la estrategia electoral y ubicarse en el 2do lugar de la fórmula presidencial.

Bajo aquella experiencia, todavía hay lugar para Máximo. Parafraseando a aquel Alberto Fernández de 2019, el consultor sostiene:

Con la misma lógica, con Máximo sólo no va a alcanzar, pero sin Máximo no se va a poder. Pero quien ponga la cara y lidere la campaña difícilmente sea Máximo Con la misma lógica, con Máximo sólo no va a alcanzar, pero sin Máximo no se va a poder. Pero quien ponga la cara y lidere la campaña difícilmente sea Máximo

wado de pedro.jpg 'Wado' de Pedro, con mejor proyección que Máximo Kirchner, según CB Consultora.

'Wado', mejor proyectado

La encuesta de CB también incluye la medición de imagen del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, quien muestra niveles de aprobación similares a los del hijo de la Vicepresidente, pero mucho menores en cuanto al rechazo, lo que para Buttié lo pone en mejores condiciones electorales en comparación con el diputado.

"Parten prácticamente desde el mismo lugar, pero el que tiene mayor proyección es 'Wado', porque genera menos rechazo", señala.

Urgente24 apunta a que también es una realidad que el ministro tiene un mayor desconocimiento por parte de los consultados (en un promedio cercano al 45%), lo que agrava la situación de Máximo, a quien ya no le queda demasiado margen para crecer.

Por caso, en la provincia de Buenos Aires -distrito clave para el peronismo- el diputado se acerca al 60% de rechazo con un desconocimiento de apenas el 6%. En Mendoza y Córdoba, donde muestra sus peores mediciones, ese nivel no llega al 10%.

Techo

"Pensando en 2023 y en las potenciales figuras que pueden ser competitivas, no importa tanto desde donde se parte sino el techo que tenga cada uno. El que tenga el techo más alto es el más competitivo", explica Buttié.

En ese sentido, vuelve a la comparación entre Máximo y el ministro del Interior y también dirigente de La Cámpora:

Wado puede partir por debajo de Máximo en intención de voto, pero tiene muchísima más proyección por el hecho de que no tiene tan imagen negativa y ese pleno conocimiento Wado puede partir por debajo de Máximo en intención de voto, pero tiene muchísima más proyección por el hecho de que no tiene tan imagen negativa y ese pleno conocimiento

Y agrega: "El desconocimiento que tiene 'Wado' lo puede transformar en imagen positiva tranquilamente, como también la puede volver negativa si sus expresiones son de ultrakirchnerismo. Todo depende de cómo actúe 'Wado' de aquí al año que viene".