La Cámpora ha demostrado ser una fuerza política testimonial; Máximo Kirchner cree que está tratando un trabajo práctico del centro de estudiantes de Ciencias Políticas pero estamos frente a la realidad. Un default va a ser complicado para el país y siempre terminan pagando los más pobres

El mandatario provincial afirmó que “la consigna de Juntos por el Cambio es no impedir que el Gobierno tenga este acuerdo, porque no tenerlo es el default”.

“No estoy de acuerdo que Juntos por el Cambio actúe en función a como actúa Cristina o Máximo, que lo hacen con mucha irresponsabilidad. Juntos por el Cambio debe dar quórum y permitirle que el Gobierno tenga este acuerdo con el Fondo”, sostuvo en diálogo con Lanata sin Filtro.

maximo-kirchner.jpg Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista en Diputados en disidencia con el acuerdo con el FMI. Foto: NA.

Interna opositora

Respecto a las posiciones dentro de Juntos por el Cambio en relación al pre-acuerdo con el FMI, Morales le dijo a Rock & Pop: “No tenemos este tema estructural (de diferencias) como tiene el Frente de Todos, pero tenemos que sentarnos a ordenarnos”, señaló el funcionario.

Morales a la vez anticipó que este jueves el principal espacio opositor realizará un encuentro de la mesa nacional y, que, luego cada bloque tendrá su reunión para delimitar el año.

“Como oposición debemos tener una actitud responsable en un escenario en el que es el Gobierno el que maneja la situación, realizando las negociaciones con el FMI”, afirmó.

Respecto a la disputa entre los denominados "halcones" y "palomas" el también presidente de la UCR, le dijo a Mitre:

No comparto la posición de esos que se creen halcones. Yo les diría que vengan a Jujuy para ver como peleamos las palomas contra el kirchnerismo. No le veo garras a los halcones, son de la boca para afuera pero cuando hay que actuar en concreto a mi no me van a correr sobre cómo enfrentar al kirchnerismo que tanto daño hizo No comparto la posición de esos que se creen halcones. Yo les diría que vengan a Jujuy para ver como peleamos las palomas contra el kirchnerismo. No le veo garras a los halcones, son de la boca para afuera pero cuando hay que actuar en concreto a mi no me van a correr sobre cómo enfrentar al kirchnerismo que tanto daño hizo