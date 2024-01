Mauricio Macri quiere ser presidente del PRO.

PRO-carta.jpg

Cabe destacar que la carta no fue firmada por la representación PRO de Buenos Aires, presidida por Daniela Reich, senadora provincial. Tampoco está la Ciudad de Buenos Aires, el bastión histórico del PRO, donde hasta las elecciones del año pasado mandaba Horacio Rodríguez Larreta, hoy alejado de Mauricio Macri debido a su abierto apoyo a Milei en el balotaje presidencial.

También vale recordar que Patricia Bullrich anunció en noviembre pasado que no buscará otro mandato como titular del PRO. Fue luego de la alianza con Javier Milei, que había provocado cierto malestar en un sector del partido, debido a que fue una decisión, dijeron, "inconsulta" de Bullrich y de Mauricio Macri.

De momento, el ex mandatario no se pronunció al respecto de su candidatura para el PRO.

Presidencia del PRO: Torres, ¿el otro candidato?

De acuerdo a versiones periodísticas, mientras un sector del PRO apuntala al ex presidente como candidato, hay otro sector, también con la representación de gobernadores del partido y de otros referentes nacionales, que busca una figura que encarne una mirada más federal y que represente renovación. El elegido de ese sector sería Ignacio Torres, el gobernador de Chubut.

Casualmente, Torres fue uno de los gobernadores que se plantó ante Javier Milei, luego de que el Presidente amenazara con " fundir a las provincias" si no se aprueba la Ley Ómnibus. Una postura totalmente opuesta a la de Mauricio Macri.

"Yo le digo al presidente que no tire más de la soga", lanzó Ignacio Torres en un acto el jueves pasado.

"Nosotros no lo amenazamos con cortarle el gas, nosotros producimos. De cada 100 que aportamos, recibimos 40 y tenemos que bancar que nuestras rutas estén hechas un desastre y que nuestros puertos de aguas profundas estén destrozados. Ahora nos vienen a decir que si no acompañamos nos van a dejar sin un peso. Así no nos manejamos nosotros", replicó.

"Nosotros nos manejamos con respeto y vamos a acompañar todo lo que sea bueno para la provincia y vamos a rechazar todo lo que no sea bueno", dejó en claro el gobernador de Chubut.

El cierre de listas en el PRO está previsto para el 19 de marzo. Seguramente, en los próximos días habrá más novedades.

