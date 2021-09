Mauricio Macri: "Cristina Kirchner no me amenazó"

En otro fragmento de la entrevista, el ex presidente recordó cómo fue el encuentro que sostuvo con Cristina Kirchner, cuando en 2015 –luego de ganar las presidenciales– debieron reunirse para hablar del traspaso del poder. Consultado sobre las versiones de aquel entonces, que aseguraban que la ex presidenta le había hecho una advertencia (se decía que le advirtió que “le prendía fuego” el país si desde la Justicia abrían investigaciones en su contra), Macri lo negó rotundamente: "fue una reunión poco feliz pero en ningún momento me amenazó ni me propuso nada raro ”.