Mauricio Macri contra Sergio Massa y el acuerdo poselectoral

A Macri le permitió hasta criticar a Cristóbal López, sin mencionar algunas de las imputaciones en sede judicial que incluyen la permanencia de Fabián Rodríguez Simón en Montevideo, Uruguay.

Leuco le preguntó a Macri si descarta que el Frente de Todos quiera meterlo preso, y Macri se declaró perseguido político y pidió ir a votar para oponerse a la transgresión institucional por la que acusó al kirchnerismo.

Macri dijo que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires está subiendo porque hay certeza de que el Frente de Todos perderá.

Leuco se siente mejor entre los 'halcones' de Juntos por el Cambio e intentó apoyar su enfoque en escritos de Jorge Fernández Díaz y Juan José Campanella, que afirman que hay mucha tibieza en JxC, pero Macri en esto fue prudente y dijo que "la unidad se ha fortalecido y hay mayor coherencia entre los dirigentes. Veo un Juntos por el Cambio más sólido que nunca. Pero hay esperanza y un conjunto de dirigentes muy preparados".

Macri dijo que él quiere fortalecer la unidad y preparar a todo el equipo para volver al poder.

Pero afirmó que no volvería a subestimar el nivel de complejidad de la Argentina tal como le sucedió en 2015 y que además 2023 sería un escenario totalmente diferente, aunque peor porque "no hay rumbo, no hay plan, hay degradación diaria de la palabra, del lenguaje, de los hechos y lo seguiremos sufriendo pero también es un tremendo aprendizaje".

Insoportable Macri justificando su Administración y afirmando que los argentinos se lo están reconociendo, que más allá de sus errores, su gestión fue "sana", de "buena fe", que "pedía perdón". Según él hay un consenso superior al 41%, desesperanzados del Frente de Todos, "la Argentina que vuelve pero para eso hay que ir a votar, el voto en blanco no sirve".

Macri dijo que a favor de 2023 es que el FdT ya perdió credibilidad, "no tendrá el mismo poder, perderá el control dela Cámara de Diputados y nosotros tendremos más gobernadores".

Leuco preguntó a Macri si abriría la puerta a gobernadores y otros peronistas y Macri afirmó que ya lo había hecho en 2015, "desde el primer día a los gobernadores, quisimos asistirlos con sus deudas y lo mismo con los gremios, y luego no tuvimos reciprocidad".

Según Macri, "el único y verdadero patriota es Miguel Ángel Pichetto, que enfrentó a quienes tienen secuestrado al peronismo y salir de este modelo insoportablemente agresivo".

Macri habló de recuperar confianza ante los inversionistas y dijo que esto es imposible con ' el Pata' Juan Pablo Medina otra vez en escena, por el sindicalista de la construcción de la ciudad de La Plata que estuvo preso en días de Macri Presidente.

"Ventajita"

Leuco avanzó sobre Sergio Massa, recordando que Mauricio Macri lo había apodado "Ventajita" y si no era un error que algunos sectores de Frente por el Cambio parecieran coincidir con Massa promoviendo un acuerdo poselectoral.

Esto fue en el marco del Council of the Americas y resultó una clara referencia a Horacio Rodríguez Larreta, el 1er. expositor y quien lanzó la idea de un acuerdo basado en 4 temas, que luego Sergio Massa escaló a 10.

Macri dijo que ese tema había sido tratado en la mesa directiva del PRO, y luego cuestionó cualquier acuerdo poselectoral porque dijo que en la elección se plantearán 2 modelos totalmente diferentes de país, por lo tanto no puede haber acuerdo.

Leuco en varias ocasiones -luego con temas impositivos- intentó llevar a Macri a cuestionar cualquier acuerdo poselectoral. Massa dijo que ningún integrante de Juntos por el Cambio daría su aval para eso y en reiteradas ocasiones dijo que lo que debe promoverse es trabajo privado genuino.

Leuco dijo que había dirigentes de JxC que seguían hablando con Massa pese a que Macri lo había señalado como un traidor o algo así.

Macri dijo que le había dado la oportunidad a Massa de ingresar a su fuerza y que Massa lo había rechazado, que hoy día era parte del kirchnerismo y por lo tanto "no hay posibilidad de diálogo porque el diálogo será con la Constitución sobre la mesa, y Massa es parte de todo eso".

Cuando Leudo le preguntó por Máximo Kirchner, Mmacri dijo que no lo conoce bien porque "habla poco" pero que siempre "repite el mismo discurso", y que él promovía que lo hagan viajar, "que conozca el mundo para que entienda por dónde va el desarrollo."