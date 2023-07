Massa se baja de la caravana en La Matanza de este 29/07

Según el canal C5N, la caravana se suspendió sin fecha prevista. No obstante, lanación.com sostiene que la movilización se haría, pero con el gobernador bonaerense como principal figura. En esto último coinciden fuentes de UP citadas por clarín.com, aunque al mismo tiempo el portal asegura que en el peronismo bonaerense sostienen que no tendría ningún sentido movilizarse sin Massa.