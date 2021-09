María Eugenia Vidal se defendió: "No fue discriminatorio"

"Lo dije desde un lugar en el que sé lo que sufre una madre que no puede sacar a su hijo de la droga", agregó María Eugenia Vidal. "En muchos barrios, la marihuana es una droga de inicio que te va llevando a otras cosas", completó.

La respuesta de María Eugenia Vidal a Axel Kicillof

Tras la repercusión que tuvieron los dichos de María Eugenia Vidal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó a la ex mandataria bonaerense y disparó: "Hay que dejarlos hablar porque cuanto más hablan más aparecen como fogonazos lo que piensan. Que opinen, así cuando la sociedad vota se ve bien lo que realmente piensan, opinan, sienten y luego llevan a la práctica", declaró a Radio 10.

Axel Kicillof le respondió a María Eugenia Vidal por sus dichos sobre la marihuana

"Es un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la capital. Lo que ocurre en la provincia es algo que no llega a comprender”, lanzó.

Sin embargo, María Eugenia no se quedó en el molde y decidió recurrir al archivo para responderle a Axel Kicillof. Y es que, Vidal trajo al presente las declaraciones del economista durante una entrevista junto al periodista Luis Novaresio en América TV durante la campaña electoral del año 2019: "Creo que se olvido cuando, en la campaña del 2019, Kicillof dijo que él que no tenía laburo salía a vender droga. Eso sí me parece discriminador", cerró.