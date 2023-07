Los jóvenes marcan nuevas pautas en el trabajo

“La incongruencia entre las acciones de la empresa y sus declaraciones de valores es la principal causa de insatisfacción de las nuevas generaciones. Los jóvenes demandan congruencia entre los valores organizacionales y las acciones reales de la empresa -lo que se conoce como 'walk the talk'-. Si estas prácticas no van en sintonía con sus creencias personales, sienten que la organización no solo no los representa, sino que también miente”, señaló Beatriz Arias, fundadora y máxima responsable de Coeducation Consulting.