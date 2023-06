Los 'cierres' son así: embestida, retruque y fracaso

Los 'cierres' son así. Convulsionados, desprolijos, tensos. No iba a ser distinto esta vez. Despejada la incógnita de la candidatura presidencial de Sergio Massa en el oficialismo, las miradas apuntaron a los 'cierres' en la provincia de Buenos Aires. Hasta el límite del horario fijado se discutió si la fórmula bonaerense se repetiría o no. La embestida de Máximo Kirchner, en sociedad con Martín Insaurralde, fue feroz para rodear a Axel Kicillof. No les alcanzó. Recién destrabada esa situación se aprestaron a firmar los candidatos a legisladores seccionales. En los distritos, la mayoría de los intendentes se anotó para buscar un nuevo mandato, con pequeñas excepciones.