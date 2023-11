LLA apela al "fraude" para ocultar errores de organización

Embed La Libertad Avanza hizo una presentación ante la Justicia Electoral en la que involucró a la Gendarmería en maniobras de presunto fraude. Le pidió a Servini que fiscales partidarios puedan acompañar el traslado de las urnas y que le dé intervención a la Fuerza Aérea y la Armada pic.twitter.com/EBTTSWhlLT — Mariel Fitz Patrick (@marielfitz) November 16, 2023

Complicaciones

El acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri debía enfocarse en el mayor problema para un balotaje: cómo fortalecer el endeble sistema a escala nacional de LLA.

Cuando sucedieron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), LLA gozó de la protección de Unión por la Patria porque Sergio Massa había establecido 2 prioridades que condicionarían el éxito o el fracaso en un balotaje:

1. Que Patricia Bullrich le ganara a Horacio Rodríguez Larreta para que ella fuese la candidata de Juntos por el Cambio.

2. Que juntos por el Cambio quedara por debajo de La Libertad Avanza.

Pero luego de la PASO, la cobertura devino en enfrentamiento. Javier Milei nunca entendió cuál era su limitación. El apartamiento de Mariano Gerván de la fiscalización del escrutinio, consecuencia de la mezquidad humana de gente de LLA en Ciudad de Buenos Aires, fue inexcplicable y el inicio de una cantidad de malas decisiones que impactaron en su cosecha de sufragios y llevó a Ferraro a denunciar "fraude" porque él no tenía otra explicación para su propio revés.

De paso, el fracaso de LLA en la Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires fue monumental, y llamó la atención del PRO que Macri intentó sumar a la campaña de Milei.

Sucede que cuando llegó la gente de Macri a la campaña de Milei decidió elaborar un mapa de crisis para conocer las fragilidades más importantes.

Javier Milei no impuso su liderazgo para obligar a LLA a aceptar colaborar con el PRO sino que delegó, tal como sucede con la mayoría de sus decisiones, en Karina Milei.

Ella no pudo evitar las resistencias dentro de LLA a la presencia del PRO, motivo por el cual ocurrieron situaciones complejas. En vez de una sinergia o complementariedad ocurrió una fricción. Y la única forma de impedirlo era con una decisión de liderazgo, que no sucedió. Las quejas del PRO se detallaron en al menos 2 videoconferencias a Macri, quien estaba en Santiago de Chile en una actividad política.

2 de los argumentos centrales del reclamo era

el tiempo escaso por delante y

la dificultad para corregir las consecuencias de lo que se decidiera mal.

Esto fue motivo de reclamos de Macri a Milei y de nerviosismo del exPresidente, ya comprometido con la campaña del libertario.

El dinero

En el diálogo con la empresa Indra, en presencia de referentes del PRO, los de La Libertad Avanza no pudieron demostrar ninguna de sus denuncias de fraude, que en diálogo con Jaime Bayly, Javier Milei devaluó a "irregularidades".

Sin embargo, desde entonces toda la Justicia Electoral comenzó a temer 'el día después' del comicio.

Además de recordar los sucesos en USA con partidarios de Donald Trump y en Brasil con los de Jair Bolsonaro, se ha insistido en el daño contra la credibilidad de las instituciones que supone la denuncia infundada o falsa.

Ocurrió la falta de boletas en la 5ta. Sección Electoral bonaerense (municipio General Pueyrredón). Luego la declaración de ausencia de boletas de la Justicia Electoral bonaerense. Más tarde la ausencia de boletas en el municipio de San Isidro. Y ya no se pudo ocultar que había una situación muy compleja de boletas, motivo por el cual Guillermo Francos y Sebastián Pareja comenzaron a explicar el temor a que les roben boletas. El PRO ha participado y ha ganado comicios al peronismo pero jamás realizó una táctica de denuncia previa ni de subentrega de papeletas.

Se atribuye al camarista de la Justicia Electoral Nacional, Alberto Dalla Via, comentario muy críticos acerca de las declaraciones de Guillermo Francos.

La juez María Servini, que tan buena opinión tenía en la previa del abogado Santiago Viola, dicen que se manifestó decepcionada por la presencia de éste en la denuncia de sospechas sobre irregularidades que ella niega que hayan existido o que puedan ocurrir.

Es probable que la denuncia de Karina Milei contra una supuesta participación de Gendarmería Nacional en una alteración de urnas electorales haya ido demasiado lejos. La adjudicación de la denuncia a datos provistos por "anónimos" exasperó a los responsables de un operativo que transcurría sin sospechas.

Y multiplicó las discrepancias entre las sugerencias del PRO y las acciones de LLA. También apareció la restricción del dinero: ¿Quién aporta el dinero para el Operativo Balotaje?

Esa cuestión, que no es menor, ha perseguido desde entonces la relación. El dinero que consiguió el PRO es para el PRO y el que consigue LLA es para LLA. Y en cualquier caso pareció escaso.

Luis Ontiveros presupuestó el dinero para fiscalizar en tiempo y forma en La Matanza en $ 700 millones. Carolina Píparo elevó un presupuesto a Karina Milei para la fiscalización en la 8va. Sección Electoral (La Plata) pero el dinero conseguido le permite ubicar 300 fiscales para 2.000 mesas.

El PRO intenta asegurar ahora 1 fiscal por escuela, o sea garantizar un despliegue de 30.000 personas. En el PRO no creen en el 'voluntariado' al que se sumó LLA para compensar su déficit de fiscales. Hay gente de buena voluntad que decide participar pero algunas horas porque luego tienen sus actividades sociales. Eso no sirve / no alcanza porque la tarea del fiscal es desde la apertura de la mesa, casi en el alba, hasta el cierre de la mesa, ya entrada la noche-, y no interrumpir para disfrutar del domingo.

La asimetría en la organización de logística y fiscalización entre LLA y el PRO ha resultado enorme y no se entiende por qué motivo LLA no aprovechó la mayor experiencia del PRO en estas cuestiones. La ausencia de lógica es lo que multiplica la tentación de acudir a la conspiranoia lo que se no puede explicar en la realidad.

