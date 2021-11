Leandro Santoro ya suma 2 denuncias por "robar" canciones

Leandro Santoro desconoció las notificaciones

Consultado por las denuncias de Michael Peyronel, Santoro explicó días atrás al diario Clarín: "No me llegó ninguna carta documento. Y además el afiche me parece horrible, no lo autoricé y me enteré que estaba circulando cuando que me lo pasaron por Twitter. Es una hoja A4 que no lo vio nadie".

"Como candidato yo no elijo ni la música de campaña ni los afiches que las agrupaciones pegan en la calle. No funciona así", agregó.

Sin embargo, Peyronel lo acusó de mentir: “Miente, porque dice que no recibió ninguna carta documento, tengo la constancia de que fue recibida en la legislatura porteña. No la respondió”, indicó el artista en referencia al despacho de Santoro en la Legislatura, donde actualmente ocupa una banca.

A 2 meses de la muerte del cantante

Además del uso de los temas musicales, Michael Peyronel recordó que la canción usada en uno de los actos de Santoro corresponde a un fallecido cantante.

“Siento que es un golpe bajo haber usado este tema (en referencia a Juega a Ganar), donde canta Pil (trafa), que acaba de morir hace dos meses. No quiero ser mal pensado pero con esta gente, uno si piensa mal se queda corto”.

"No quiero dejárselas pasar. Tengo mucha bronca. No tienen por qué agarrar una canción así que es un himno encima. Se ve que no sabían. No sólo usaron Nada ni Nadie y cantado por Los Violadores Pil (Trafa), que acaba de morir hace dos meses. Para identificar al movimiento de ellos...¡por favor! Para usarlo como su leit motiv de campaña", protestó en declaraciones a Noticias Argentinas.

"En los afiches pusieron Somos el momento y este es el lugar. Son todas frases sacadas de mi tema. Encima hicieron el cierre de campaña con Juega a ganar, que es otro tema mío. Ya les mandé dos cartas documentos. Estaba en Youtube con miles de vistos y cierran el acto con Juega a Ganar, que es mío también", concluyó.