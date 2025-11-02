Las 3 fechas que incorporó Argentina: chocolates, flores, cerveza, cotillón, golosinas y disfraces

Además, los locales de cotillones reportan un boom que se repite y crece cada ejercicio.

“El miedo vende” fue el resumen más escuchado.

En las calles de muchas ciudades argentinas se pudo ver a miles y miles de niños disfrutando del “truco o golosina”.

Así se festejó hallowen en Argentina.

Rojo: San Valentín

Cada 14 de febrero, el mundo se viste de colorado para celebrar el día de los enamorados.

Su historia se remonta al Imperio Romano ya que, según la leyenda, Valentín era un sacerdote que, desafiando las órdenes del emperador Claudio II, casaba en secreto a jóvenes enamorados, ya que el soberano había prohibido los matrimonios para los gladiadores, convencido de que los solteros eran mejores combatientes.

Hoy, el intercambio entre las parejas de tarjetas y regalos (especialmente chocolates y flores) se ha vuelto completamente habitual y hasta genera enojos si uno de los novios olvida la celebración.

Los restaurantes se llenan de “tortolitos”, las florerías viven uno de sus días más fuertes en materia de ventas y los regalos (chocolates, peluches, flores) se vuelven recurrentes.

image San Valentín se consolida año tras año en Argentina

Verde: San Patricio

Cada 17 de marzo se desarrolla una de las festividades más populares a nivel mundial.

Si bien tiene un origen irlandés, en Argentina ha ganado valor en gran parte de los inmigrantes de ese país y su influencia cultural.

La celebración se popularizó en bares y eventos especiales principalmente en Bs.As.

San Patricio fue un misionero y obispo que nació en Britania. A los 16 años fue secuestrado y llevado a Irlanda, donde pasó varios años como esclavo. Tras escapar y regresar a su hogar, se dedicó a la evangelización de Irlanda, convirtiéndola en un país mayoritariamente cristiano.

Se le atribuye la enseñanza del concepto de la Santísima Trinidad utilizando un trébol de tres hojas, lo que se convirtió en un símbolo de la festividad. Esa imagen se convirtió en símbolo central del Día de San Patricio, tanto en Irlanda como en los países donde se celebra.

Los descendientes irlandeses, especialmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, han mantenido algunas tradiciones, incluyendo esta festividad.

Cada año se celebra con promociones especiales, música en vivo y mucha cerveza.

El color verde, representa al país dividido en 2, con capitales en Belfast y Dublin. Se trata de una geografía completamente agreste y por eso la elección cromática.

Ver a personas vestidas de “Green” a mediados de marzo es una tradición que tiene más de un siglo de antigüedad.

image San Patricio, llegó desde Irlanda y se afianzó en Argentina

El top ten de Argentina, según comerciantes

Prácticamente, todos los meses del año los comercios y empresas tienen un "motor" que los ayuda en sus ventas.

1-Navidad y Año Nuevo (diciembre/enero)

2-Dìa del Niño (agosto)

3-Día de la Madre (octubre)

4-Dìa del Padre (junio)

5-Carnaval (febrero/marzo)

6-Dìa del Amigo (julio)

7-Día de San Valentín (febrero)

8-Pascuas (marzo/abril)

9-Halloween (octubre)

10-Dìa de San Patricio (marzo)

¿Ante la ausencia de celebraciones en el mes de noviembre... ¿Intentarán que adoptemos también en el futuro el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day)?

