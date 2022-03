Sin embargo, el joven ingresó por la fuerza y la obligo a practicarle sexo oral para después violarla al tiempo que le decía: “Dejá de llorar que no te va a escuchar nadie acá”.

Thelma, madre de Nicole, se enteró del episodio cerca de las 6.40 de la mañana cuando la propia madre a cargo de cuidar a los adolescentes se comunicó con ella explicándole lo que había sucedido.

“Mi hija fue a su fiesta de el último primer día, después de las 12 era su cumpleaños. La dejé ir para que se divirtiera. Cerca las 6.40 me llaman pidiéndome que vaya a la casa. Cuando llego al lugar me encuentro que un compañero de ella la había violado”, contó la mujer.

Según relató, cuando arribó a la casa en Lanús ya había un móvil policial, por lo que destacó el rápido accionar de la madre a cargo: “Los padres actuaron bien y contuvieron a mi hija hasta que yo llegara”, pero aseguró que, por el contrario “los padres del chico se hicieron presentes queriendo tapar la situación”.

“Les dije que se pusieran en mi lugar, que no defendieran lo indefendible. El papá de él es comisario de la Federal y este chico se piensa que por eso todo es impune. Evidentemente está acostumbrado a que su padre tape las situaciones”, denunció.

Según Thelma, “hubo muchas irregularidades” desde que se realizó la denuncia en la Comisaría 6ta Lanús, ubicada en Monte Chingolo.

Mi hija está destruida, le arruinó la vida. Dice que no tiene más nada que hacer, que se quiere morir. Todo por un pibe que no supo lo que es ‘no’ Mi hija está destruida, le arruinó la vida. Dice que no tiene más nada que hacer, que se quiere morir. Todo por un pibe que no supo lo que es ‘no’

La mujer informó que todavía no están los resultados de las pericias, que el agresor “ya está en la casa, en libertad” y “a mi hija le arruinó la vida”, dijo.

En ese sentido, Thelma denunció que los padres del adolescente acusado de violar a su hija “ trataron de arreglar con plata para cambiar la carátula, que no la caratularon como “violación con acceso carnal’. No quisieron tomarle declaración a los compañeros. Cuando volví a la comisaría y el padre, la madre y el hijo estaban adentro de un despacho tomando mate. Era una cargada”.

“Hoy le pasó a mi hija y mañana no sabemos. Pido ayuda para que no pase más esto”, concluyó la mujer en diálogo con C5N.